Akşam Postası / 28 Eylül 2020

1- Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi‘ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.
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2- İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’
Çin’de geliştirilen muhtemel corona aşısının faz 3 klinik çalışmalarının İstanbul’daki ilk gönüllü uygulamaları yapıldı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü dört sağlık çalışanına aşı yapıldı.
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Corona denetimleri: Tarladan yurda, düğüne baskın, pokerciye ceza…
3- BDDK, bankaları ‘kredi vermeye zorlayan’ aktif rasyosunu düşürdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosu değerlerini 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde düşürdü.
4- Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.
5- Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı.
6- Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu dövdüğü için ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.