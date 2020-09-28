Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Eylül 2020

1- Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi‘ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.

ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de barışçıl çözüm çağrısı

Kalın: Libya’da Fransa ile çalışabiliriz

KONDA müdürü: AKP halen korku üzerinden oynuyor; bu çalışmayacak

2- İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’

Çin’de geliştirilen muhtemel corona aşısının faz 3 klinik çalışmalarının İstanbul’daki ilk gönüllü uygulamaları yapıldı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü dört sağlık çalışanına aşı yapıldı.

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Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim

Maske uyarısı yapınca saldırıya uğrayan sağlıkçının arkadaşları: O yumruk hepimize

Corona denetimleri: Tarladan yurda, düğüne baskın, pokerciye ceza…

3- BDDK, bankaları ‘kredi vermeye zorlayan’ aktif rasyosunu düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosu değerlerini 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde düşürdü.

4- Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.

5- Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı.

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6- Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu dövdüğü için ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.

SON HABERLER

Ermenistan AİHM’e gitti, Azerbaycan BM’ye başvuracak

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi. Azerbaycan da BM Güvenlik Konseyi dahil birçok uluslararası kuruluşa başvurcağını açıkladı.

NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı.

KONDA müdürü: AKP halen korku üzerinden oynuyor; bu çalışmayacak

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır “AKP halen korku ve kimlikler üzerinden oynuyor. Kitlesini ortak bir umutla bir arada tutamıyor, tam tersine ‘İktidar olurlarsa yardımları kesecekler ya da sekülerler seni yine ötekileştirecekler’ dediğimiz olumsuz bir anlatıyla yürüyor. Yine korku vererek. Bu bir yerden sonra çalışmıyor, çalışmayacak” dedi.

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