Akşam Postası / 28 Eylül 2019

1- Kılıçdaroğlu’ndan Suriye için Nazım’ın dizeleriyle barış temennisi

Fotoğraf: İBB

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı’nın açılışında şair Nazım Hikmet’in dizelerinden alıntı yaparak, Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi yaşaması için çaba sarfetmeye devam edeceklerini vurguladı.

2- Şehircilik bakanı, Erdoğan’ı revize etti: İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki, imar planına ve ruhsata aykırı 19 proje kapsamındaki 2 bin 100 bağımsız bölge için tebligat yapıldığını, 10 projede yıkıma başlandığını söyledi. Bodrum’da inceleme yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘on binlerce’ olduğunu söylediği İstanbul’daki toplanma alanı verisini revize ederek, “10 bin toplanma alanı var” dedi.

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3- Artvin’de sel: Evleri su bastı; dere taşınca Hopa-Borçka yolu kapandı

Fotoğraf: DHA

Artvin’in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

4- ‘Yuvamız İstanbul’ projesinde ilk temel atıldı: Hedef 150 mahalleye 150 kreş

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘150 mahalleye 150 kreş’ sloganıyla başlatılacak ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında Pendik’te inşa edilecek ilk kreşin temeli atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninden önce projeyi tanıttı. İlk etapta yapılacak 11 kreşten 1000, 150 kreşten 15 bin çocuk faydalanacak.

5- ‘Susamam’ın yaratıcısı Şanışer: ‘Rap aynı zamanda böyle bir şey’ dedirtmek istedim

6 Eylül Cuma gününün ilk saatlerinde, 20 müzisyenin belirli başlıklar altında Türkiye’nin problemlerinden bahsettiği bir şarkı tüm dijital müzik dinleme platformlarında, şarkının 15 dakikalık videosu ise Youtube’ta yayınlandı. ‘Susamam’ adlı bu şarkı yaşadığı olumsuzluklara rağmen susan, susmak zorunda kalan, susmaktan bıkan, susmakla, susanlarla ilgili sorunu olan ve şarkıda anlatılan problemleri gören, yaşayan herkese bir tokat etkisi yarattı. ‘Susamam’ kısa sürede milyonlarca dinlendi, paylaşıldı; sesi Avrupa ülkelerinin ana haber bültenlerine, önemli yabancı gazete ve dergilere kadar ulaştı. Bu ilginin büyüklüğü, sadece rapte değil, yerli bir şarkının kısa sürede ulaştığı en büyük global başarılardan biri olarak da tanımlanabilir.

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6- Afganistan’da devlet başkanlığı seçimi kana bulandı: 16 yaralı

Fotoğraf: Reuters

Bugün devlet başkanını seçmek için sandığa giden Afganistan’da, ülkenin güneyindeki Kandahar kentinde patlama oldu. Oy kullanılan bir merkezin yakınındaki patlamada 16 kişi yaralandı.

7- TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

Fotoğraf: TÜBİTAK

TÜBİTAK, perşembe günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında, medyada ‘kurumu töhmet altında bırakan’ yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirerek, 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

8- Kredi kartında aylık faiz yüzde 1.6’ya, gecikme faizi yüzde 2’ye indirildi

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe giderek, lira cinsinden aylık azami faiz oranını yüzde 2’den yüzde 1.60’a indirdi.

9- Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e gitti, cesedi bir ağaca asılı halde bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak’tan İzmir’e gittikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. (23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.

10- Eski futbolcu Rio Ferdinand ve oyuncu Wright Marmaris’te evlendi

Fotoğraf: PA

Üç çocuğunun annesi Rebecca’yı 2015 yılında kaybeden Britanyalı eski futbolcu Rio Ferdinand (40) oyuncu Kate Wright’la Muğla’nın Marmaris ilçesinde evlendi.