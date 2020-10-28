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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Ekim 2020

1. TTB: ‘Gücüm kalmadı’ diyen sağlıkçıların istifa hakkı gasp edilmeye çalışılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirilmesi üzerine bir açıklama yaparak “Hastalandık, tükendik, öldük. Artık yeter” dedi.

Ceyhan’dan İstanbul için kademeli mesai uyarısı: Özel sektör uygulamazsa etkisi yok

Karantinada olması gereken halk otobüsü şoförü işbaşında yakalandı

2. Erdoğan: Bugün Türkiye’de ‘evine ekmek götüremeyen’ diye bir şey var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘evine ekmek götüremeyen’ kimsenin olmadığını belirtirken, maaş konusunda ‘birçok şeyin geride bırakıldığını’ dile getirdi.

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Akşener’den Erdoğan’a: Küçük ortağının bundan haberi var mı?

3. Erdoğan: Suriye’den tehditler sürüyor; gerekirse harekete geçeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay’da büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Erdoğan, “İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz” dedi.

Akşener’den Erdoğan’a: Dış politikayı egona meze yapmaktan vazgeç

4. Ekonomik güven endeksi ‘corona’ öncesi seviyeye geldi

Corona virüsü salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi, bu tarihten itibaren aralıksız yükselişini ekim ayında da sürdürdü.

Dolar/TL 8.2’yi de aştı: ‘Merkez’in enflasyon raporundaki mesajlar bekleniyor

Yüzde 25’lik kar payı dağıtımı sınırlaması yıl sonuna uzatıldı

‘Merkez’ enflasyon tahminini yükseltti: YEP’teki beklentiyi aştı

5. Halk TV programcısı, dört konuğun önünde açıkladı: Test sonucumu bekliyorum

Halk TV programcısı Özlem Gürses, Covid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklemeden stüdyoda canlı yayına çıktı.

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6. Bakanlıktan Kariye açıklaması: Alçı değil, perde

Fotoğraflar: Twitter

Camiye dönüştürelerek ibadete açılan Kariye Müzesi’nin eski ve yeni hali olarak sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarla ilgili Kültür Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

7. ‘İmamoğlu PKK’nın adayı’ demişti: Televizyoncu Erkan Tan’a 4 bin lira ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘yalancı, düzenbaz, sahtekar’ diye hakaret eden turizmci Ender Alkoçlar, tazminat ödemeye mahkum edildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce A Haber’deki programında İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş’ın ‘PKK’lıların adayları’ olduğunu öne süren Erkan Tan ise adli para cezasına çarptırıldı.

8. CHP’den Çakıcı’yı makamında ağırlayan Edirne belediye başkanına inceleme

Fotoğraf: Facebook

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Alaattin Çakıcı’yı pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

9. Yangın sırasında hortum çıktı; havalanıp yere düşen otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz’ın beli kırıldı.

SON HABERLER

Akşener’den Erdoğan’a: Dış politikayı egona meze yapmaktan vazgeç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fransa Cuhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise ‘takındığı tavırla Macron’u pişman etmediğini; bilakis yücelttiğini’ söyledi. Cumhuriyet bayramının ‘şeref günü’ olduğunu belirten Akşener, iktidarın ‘bu şerefi pek benimsemediğini’ söyledi.

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