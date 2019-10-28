Akşam Postası / 28 Ekim 2019

1- ABD basını operasyonun perde arkasını yazdı: ‘Trump’a rağmen başarılı oldu’

New York Times (NYT) gazetesi ABD ordusunun IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyonuna ilişkin detayları yazdı.

2- TBB’de olağanüstü genel kurul çağrısı ‘şekil şartı’ diye değerlendirmeye alınmadı

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) olağanüstü genel kurul çağrısı ‘şekil şartı’na takıldı. Barolar yeni karar alıp kasımda TBB’ye gönderecek.

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3- Maltepe belediyesinde iş bırakma eylemi büyüyor

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un CHP’li Maltepe belediyesinde dört gündür devam eden iş bırakma eylemi diğer çalışanların da katılımıyla büyüyor. Eyleme bu sabah belediyenin fen işleri müdürlüğü işçilerinden de destek geldi.

4- AB ülkeleri Brexit’i 31 Ocak’a erteleme konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelerin Britanya’nın Brexit’i 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini kabul ettiğini açıkladı.

5- Garanti’ye siber saldırı erişim aksaklığına yol açıyor

Garanti Bankası dijital kanallardaki hizmetlerine erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik saldırı olduğunu duyurdu.

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6- Tarımda girdi fiyatları yükselince sahte ilaç kullanımı patladı

Tarımda girdi fiyatlarının yükselmesiyle sahte ve kaçak zirai ilaç kullanımı bu yıl patladı.

7- Ankara’da gıda fiyatları yüzde 0.29 azaldı; yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.29 azaldığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 58 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 lira olduğunu açıkladı.

8- Belediye başkanı erken gelip nöbet tuttu, işe geç gelenleri binaya almadı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

9- Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı

Ağrı’da polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi polis çıktı.

10- Kurbağalıdere projesinde iki etaplı çalışma: Göztepe Kavşağı trafiğe kapatıldı

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı trafiğe kapatıldı. Araçlar geçici olarak yeni yapılan dört şeritli servis yoluna yönlendirildi.

11- Öğretmen, pet şişeye tekme atan 8. sınıf öğrencisini darp etti

İzmir’de bir öğretmen, 8. sınıfta okuyan bir öğrencisini pet şişeye tekme attığı için dövdü.

12- Rehabilitasyon öğretmenleri haklarını istiyor

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler; izin, maaş, kıdem ve ek ücretler konularında haklarının iyileştirilmesini istiyor.

13- Arjantin’in yeni devlet başkanı Alberto Fernandez

Arjantin’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 90’ı açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47.86’sını alan Alberto Fernandez, aralık ayında devlet başkanlığı görevini devralacak.

14- Yıllarca ‘sıradan resim diye’ mutfakta asılı duran tablo 24 milyon avroya satıldı

Fransa’da, Compiegne’de yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında yıllarca asılı duran, geçen ay İtalyan ressam Cimabue’nin ‘Christ Mocked’ adlı tablosu olduğu ortaya çıkan eser, açık artırmada 24 milyon avroya (138.27 milyon lira) satıldı.

15- Şahika Ercümen’den bir dünya rekoru daha

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.