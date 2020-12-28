Akşam Postası / 28 Aralık 2020

1. 2021 yılının asgari ücreti 2 bin 825 lira

Asgari ücret olarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak geçen yıl olduğu gibi ‘oyçokluğuyla’ belirlendi.

2. Erdoğan: Çin aşılarının yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamasında, “Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

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3. Yavaş’tan sonra İmamoğlu ve Soyer de duyurdu: Belediyede asgari ücret 3100 lira

Fotoğraf: Twitter

2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları belediyede ile bağlı şirketlerde çalışan personel için asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını duyurdu.

4. CHP: Bu asgari ücret zulümdür, ülkenin şartlarına uygun değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklanmasını zulüm olarak nitelendirdi ve “Ülkenin şartlarına uygun değildir” dedi.

5. Ortaylı’dan taciz eleştirilerine yanıt: Giyimi, makyajı, eli yüzü güzel; ‘Maşallah’ derim

Sunucu Cansu Canan Özgen’le Instagram canlı yayınına katılan tarihçi İlber Ortaylı, yayın sonunda kamera kapandı sandığı anda “Maşallah, şuna bak” demesi üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.

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6. Covid-19’u atlatan doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

Covid-19’u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, hastalık sürecini, “Beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyerek anlattı.

7. Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Batı Nil virüsü, zika ve sıtma görülebilir

Prof. Dr. Levent Kurnaz barajlarda su seviyelerinin düşmesiyle ortaya çıkacak bataklık ve küçük gölcüklerin sivrisinek larvalarının üremesi için uygun ortam oluşturacağını belirtti

8. ‘Yüz anımsama’ yeteneği sayesinde 2 bini aşkın şüpheliyi yakalayan polis, otobüs ve trenlerde mesai yapıyor

Fotoğraf: West Midland Polis Teşkilatı

Britanya’nın Birmingham kentinde, ‘yüz anımsama’ özelliği olan bir polis 2 bini aşkın şüpheliyi yakaladı.

9. KFC tavuk ısıtma bölmesi olan oyun konsolu geliştirdi

Tavuk ürünleriyle tanınan fast food zinciri KFC, yemekleri ısıtma ve sıcak tutma bölümü olan oyun konsolu geliştirdi.

10. Evsiz adam yangın çıkan barınaktaki kedi ve köpeklerin hayatını kurtardı

Fotoğraf: W-Underdogs

ABD’de yaşayan evsiz bir vatandaş barınakta çıkan yangında kedi ve köpeklerin hayatını kurtarmak için kendi canını riske atarak kahraman oldu.