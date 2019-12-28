Akşam Postası / 28 Aralık 2019

1- Somali’de saldırı: İkisi Türk 90 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda Reuters Haber Ajansı’na göre 90 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

2- Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak” dedi.

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3- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kendisini kefenle karşılayanları Libya’ya göndersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’ya asker gönderilmesine karşı çıkarken, Ankara’da son günlerin tartışmalı konusu Togo Kuleleri’nin arsalarına el konmasını istedi.

4- Karamollaoğlu: ‘Yerli otomobil’in modelini İtalyanlara yaptırıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘yerli otomobil’e ilişkin, “Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir” dedi.

5- Uludere katliamının 8’inci yıldönümünde konuşan Temelli: Acımız ilk günkü gibi taze

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludere katliamının sekizinci yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

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6- Erzurum’da 15 HDP’li belediye meclis üyesine uzaklaştırma

Erzurum’da 15 HDP’li belediye meclis üyesi, PKK soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

7- Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

8- ‘Komünist başkan’dan yılbaşında ve 1 Mayıs’ta işçilere ikramiye

Tunceli Belediyesi, yıl başında ve 1 Mayıs’ta işçilere iki farklı ikramiye ödeneceğini duyurdu. Aile içinde şiddet uygulayanlar ise bu haktan yararlandırılmayacak.

9- Akşener’in basın danışmanına saldırı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye yedi kişilik bir grup saldırdı.

10- Eşinden dayak yiyen kadını polis kurtardı; zanlı serbest bırakıldı

İzmir’in Balçova ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Anıl K. tarafından dövülen Helin K.’yi, komşuların ihbarı üzerine gelen polis kurtardı. Helin K.’nin şikayetçi olduğu ve 14 suçtan sabıkası bulunan Anıl K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

11- İçi altın dolu kasayı çaldılar; yere düşürünce sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde, iki kişi, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı özel olarak yaptırdıkları el arabasıyla taşımak isterken düşürdü. Kasayı sokak ortasında bırakıp kaçan şüphelilerden biri İzmir’de yakalanıp tutuklandı.