Akşam Postası / 28 Aralık 2017

1- Erdoğan’dan Gül ve Arınç’a sitem: ‘Üzücü’ açıklamalar, ‘farklı yere işleten’ retweet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sivillere ’15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddetle müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’ya sahip çıkarken, düzenlemeyi eleştiren eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’a sitem etti.

2- Liseye geçiş sınavının örnek soruları yayınlandı

TEOG’un yerine getirilen Liselere Geçiş Sistemi’nin ( LGS) örnek soruları yayınlandı.

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3- Vize krizine son: ABD kısıtlamayı tamamen kaldırdı

ABD, Türkiye’den vize başvurularına yönelik kısıtlamayı kaldırdı. ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin açıklamasında, Türk hükümetinden alınan güvenceler üzerine ‘vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatıldığı’ belirtildi.

4- Ankara: ABD’ye güvence verilmedi

Türkiye’nin Washington büyükelçiliği, vize kısıtlamasını kaldırması karşılığında ABD hükümetine herhangi bir güvence verilmediğini duyurdu.

5- KCK yöneticisi: Elimizdeki MİT’in ‘beyin takımı’ndan isimler önemli bilgiler verdi

KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Bese Hozat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ikiden fazla kişinin ellerinde rehin olduğunu belirterek, “Bu anlamda önemli verdikleri bilgiler de var” dedi.

6- Bunu diyen bir öğretmen: Vücut hatlarını belli eden kızlar zinaya davet eder

Konya’da öğretmenlik yaptığını söyleyen A.F.K. isimli kişi, ‘kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu’ öne sürdü.

7- ‘Eşofman’dan tahrik olan imam hatip hocası: Öğrencime yan gözle bakmadım

Eşofman giyen kız öğrencileri görünce ‘şeytanın kendisini üflediğini’ söyleyen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı, hiçbir öğrencisine yan gözle bakmadığını söyledi.

8- Erdoğan’ın ‘internet’ tanımı: Zehir evin içine girdi, bu tehlikeden kurtulmamız lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, internet kullanımıyla ilgili, “Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım” dedi.

9- Eski tuğgenerale müebbet hapis

Darbe girişiminde ‘sıkıyönetim komutanı’ olarak listede adı bulunan dönemin Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay komutanı tuğgeneral Hidayet Arı’nın da aralarında olduğu üç rütbeli sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10- Yargıtay: 15 dakika erken çıktı diye kovulan çalışan, işine iade edilmeli

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

11- ‘IŞİD’in Diyarbakır emiri’ne ikinci tahliye

Diyarbakır’da ‘IŞİD emiri’ olmakla suçlanan sanık, aynı davada ikinci kez tahliye edildi.

12- Erdoğan ‘insanlık suçlusu’ Sudan liderinin tutuklanması talebine gülüp geçmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ‘insanlık suçlusu’ Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in 13 Aralık’ta Ankara’de tutuklanmasını istediğini, gülüp geçtiklerini söyledi.

13- Bu da CHP’li belediyenin gerekçesi: İşçiye maaş veremedik, yılbaşı kutlaması iptal

CHP’li Edirne belediyesi, 120 taşeron işçiye iki aydır maa ödeyemediği için yılbaşı kutlaması düzenlenmeyeceğini bildirdi.

14- Spiker Çelik’ten HDP’li Zeydan’a tazminat davası

Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik, “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” diyen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

15- Boşanmak isteyen eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan adama üç yıl dokuz ay hapis

Boşanma davasına bakan hakimi eşiyle görünce bıçaklayan adama üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

16- Beyoğlu’ndaki ‘saldırı iddiası’nda bar sahibine altı yıl hapis istendi

İstanbul’da bir kadın ve erkek arkadaşına saldırdığı öne sürülen bar sahibine iki suçlamayla altı yıl hapis istemiyle dava açıldı.

17- İlk ‘ByLock’ tahliyesi

‘FETÖ’den tutuklanan Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman hakkında tahliye kararı verildi.

18- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün

Kütahya’da ‘Erdoğan’a hakaret’ ettiği öne sürülen jandarma er tutuklandı.

19- Sudan’daki ‘Osmanlı liman kenti’ Türkiye’ye tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan’ın Kızıldeniz sahilindeki harap olmuş Osmanlı liman kenti Sevakin’in Türkiye’ye tahsis edildiğini açıkladı.

20- Dünya satranç şampiyonu, unvanını kaybetme pahasına Suudi Arabistan’a gitmiyor: Çarşaf giymem

Ukraynalı dünya kadınlar satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, çarşaf giymek istemediği için Suudi Arabistan’da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını açıkladı.

21- Guardian yazdı: Cenk Tosun 128 milyon liraya 1 Ocak’ta Everton’da

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Cenk Tosun’un transferi için Everton’ın Beşiktaş’la anlaştığını yazdı.