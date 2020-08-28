Akşam Postası / 28 Ağustos 2020

1. AB diplomatı: Türkiye’ye yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği var
Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey diplomatı Josep Borrell “Türkiye (Doğu Akdeniz’de) tek taraflı adımlardan uzak durmalı” dedi.
Dışişleri’nden AB’ye yanıt: Doğu Akdeniz’de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı
Merkel: Doğu Akdeniz’de AB ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü
2. ‘Günlük vaka sayısı 12 bin’ diyen CHP’li Adıgüzel: Sağlık bakanı sansür bakanı oldu
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye’nin Covid-19 verilerini değerlendirirken, “Sağlık bakanı, gerçek verileri açıklamayarak adeta sansür bakanı oldu” dedi.
ATO: Ankara’da pandemi hastaneleri tamamen dolu, sağlıkçılar depresyonda
Eğitim-Sen’den liste: 80 okulda bazı eğitimcilere Covid-19 tanısı kondu
‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek
3. Yazar Musa Dinç tutuklandı
Yazar Musa Dinç, yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Tecavüz anlatımına yer verilen ‘çocuk kitabı’na suç duyurusu
4. İstanbul barosu: Timtik’in ölümü yargı tarihi için bir utançtır
İstanbul barosu, ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’in ölümüyle ilgili açıklama yayımladı.
5. Reuters anketi: Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 11.8 küçülmesi bekleniyor
Türkiye ekonomisinin corona virüsü önlemlerinin uygulandığı ikinci çeyrekte yüzde 11.8, 2020’nin tamamında ise yüzde 1.9 daralacağı tahmin ediliyor.
Ekonomik güven endeksi yüzde 4.4 arttı ancak kötümserlik sürüyor
6. Ayasofya’ya girişte kıyafet düzenlemesi
Geçen ay müzeden camiye çevrilen Ayasofya’ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi.
7. ‘FETÖ’nün TSK’daki ‘mahrem imamları’na operasyon: 24 gözaltı
İzmir merkezli 28 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, ‘mahrem imamlık’ yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı.
8. Benzinde 15 kuruş indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresinde 15 kuruş indirime gidildiğini duyurdu.
9. ‘Örnek ülke’ Güney Kore’de binlerce doktor grevde; hükümet yeni adımlar atıyor
Corona virüsü vaka sayısını düşürmek için başkentteki restoranlara daha katı bir şekilde kısıtlama getiren Güney Kore hükümeti, binlerce doktorun katıldığı grevi sonlandırma çabalarını artırdı.
10. ‘Bir kadın’la yan yana oturmak istemeyen Ortodoks Yahudi iki adam yüzünden uçakta yer değiştiren yolcu dava açtı
İsrail ve Britanya vatandaşı bir kadın, havayolu şirketi Easyjet’e, bir uçuşta, uçaktaki Ortodoks Yahudi iki adamın isteği üzerine yer değiştirmek zorunda kaldığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı.