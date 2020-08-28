Akşam Postası / 28 Ağustos 2020

1. AB diplomatı: Türkiye’ye yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği var

Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey diplomatı Josep Borrell “Türkiye (Doğu Akdeniz’de) tek taraflı adımlardan uzak durmalı” dedi.

2. ‘Günlük vaka sayısı 12 bin’ diyen CHP’li Adıgüzel: Sağlık bakanı sansür bakanı oldu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye’nin Covid-19 verilerini değerlendirirken, “Sağlık bakanı, gerçek verileri açıklamayarak adeta sansür bakanı oldu” dedi.

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3. Yazar Musa Dinç tutuklandı

Yazar Musa Dinç, yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

4. İstanbul barosu: Timtik’in ölümü yargı tarihi için bir utançtır

İstanbul barosu, ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’in ölümüyle ilgili açıklama yayımladı.

5. Reuters anketi: Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 11.8 küçülmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisinin corona virüsü önlemlerinin uygulandığı ikinci çeyrekte yüzde 11.8, 2020’nin tamamında ise yüzde 1.9 daralacağı tahmin ediliyor.

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6. Ayasofya’ya girişte kıyafet düzenlemesi

Fotoğraf: DHA

Geçen ay müzeden camiye çevrilen Ayasofya’ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi.

7. ‘FETÖ’nün TSK’daki ‘mahrem imamları’na operasyon: 24 gözaltı

İzmir merkezli 28 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, ‘mahrem imamlık’ yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı.

8. Benzinde 15 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresinde 15 kuruş indirime gidildiğini duyurdu.

9. ‘Örnek ülke’ Güney Kore’de binlerce doktor grevde; hükümet yeni adımlar atıyor

Corona virüsü vaka sayısını düşürmek için başkentteki restoranlara daha katı bir şekilde kısıtlama getiren Güney Kore hükümeti, binlerce doktorun katıldığı grevi sonlandırma çabalarını artırdı.

10. ‘Bir kadın’la yan yana oturmak istemeyen Ortodoks Yahudi iki adam yüzünden uçakta yer değiştiren yolcu dava açtı

İsrail ve Britanya vatandaşı bir kadın, havayolu şirketi Easyjet’e, bir uçuşta, uçaktaki Ortodoks Yahudi iki adamın isteği üzerine yer değiştirmek zorunda kaldığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı.