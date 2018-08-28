Akşam Postası / 28 Ağustos 2018

1- ABD net: Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 almasından kaygı duyuyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ”Türkiye’nin Rusya’dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyuyoruz” dedi.

2- CHP’nin gündemi ’24 Haziran sonuçları’: ODTÜ’lü ekibin raporu değerlendirilecek

CHP’nin parti meclisi (PM) yarın genel merkezde toplanarak, 24 Haziran’daki seçimin sonuçlarıyla ilgili ODTÜ’den akademisyen bir ekibin hazırladığı raporu değerlendirecek.

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3- Pendik’te havaya ateş açarak bir çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde havaya ateş açması sonucu yedi yaşındaki Hiranur’un yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

4- Şemdinli’de askeri araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari Valiliği, Kirpi tipi askeri aracın devrilmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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5- Çavuşoğlu’dan ‘beyaz adam’a: ABD, kovboy filminde olduğu gibi istediğini yapmamalı

Litvanya’da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından ABD ile yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

6- Mahkemenin Demirtaş kararı: Tutukluluk haline devam

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

7- İnce sökemedi, Erdoğan takacak: Terfi eden İsmail Metin Temel’e apolet töreni

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği Korgeneral İsmail Metin Temel’in, terfi ile gelen yeni rütbelerini bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.

8- CHP’li Özel’den Bahçeli’ye ‘af’ soruları: Mafya liderleri de çıkacak mı?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, af meselesinde ‘toplumsal mutabakat’ aradıklarını söylerken; HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel affın Türkiye’yi rahatlatacağını öne sürdü.

9- Periscope yasağı CHP’li vekili de vurdu: İfade özgürlüğünün ihlali

CHP İstabul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu her hafta Periscope üzerinden yaptığı yayını, lig maçlarıyla eş zamanlı olarak platformun geçici süreyle engellemesi nedeniyle farklı kanallardan yapmak zorunda kaldı.

10- Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: DBP’li Sultangazi ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi İlçe Eş Başkanı İsmail Aktaş, PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

11- Tacizle suçlanmıştı: Oyuncu Talat Bulut hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti

‘Yasak Elma’ dizisinin çalışanı tarafından tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

12- Konutta yeni kampanya: Yüzde 10 indirim, düşük faiz, yüzde 10 da peşinat

Konutta başlatılan yeni kampanyayla, evler yüzde 10 indirimle satılacak, ödeme ve faizde bazı kolaylıklar getirilecek.

13- İthal kurbanlıklarda şarbon: Et ve Süt Kurumu ‘Piyasaya sürmedik’ dedi

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen hayvanlarda şarbon hastalığı teşhis edildi. Hastalıklı hayvanların bulunduğu özel çiftlik yine aynı kurum tarafından karantina altına alındı.

14- Bedellide görev yerleri açıklandı: 15 Eylül’den itibaren sevk edilecekler

Bedelli askerliğe başvuranların görev alacakları eğitim birlikleri açıklandı.

15- Polis düğün salonu bastı: Zorla evlendirilmek istenen çocuk kurtarıldı

Ankara’da bir düğün salonuna yapılan baskında, zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı.

16- Trump Evanjelistleri topladı: Brunson’ı almak için ‘savaşıyoruz’

Beyaz Saray’da Evanjelist cemaatini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsindeki pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için ‘savaşıyoruz’ ifadesini kullandı.

17- 13 yaşındaki çocuğu iple araca bağlayan baba serbest: Hoşuna gidiyordu

Çankırı’da 13 yaşındaki kızını minibüsünün arkasına bağlayarak seyahat eden İdris K. gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldı.

18- HDP’nin gündemi: Eş başkanlar Öcalan’ın avukatlarını ziyaret etti

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekillerinden oluşan bir heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti.

19- AB, Trump’ı uyardı: Ek vergilere hızla yanıt veririz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, ABD’nin Avrupa menşeili ürünlere ek vergi uygulaması halinde Avrupa Birliği’nin de buna hızla yanıt vereceğini söyledi.

20- ABD’de intihar eden dokuz yaşındaki eşcinsel çocuğun annesi: Okulda zorbalık gördü

ABD’nin Denver kentinde dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.