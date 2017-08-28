Akşam Postası / 28 Ağustos 2017

1- Doktor yokmuş! Cizre’de sancılanan hamile kadın bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sekiz aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği, hastanede kadın doğum doktoru bulunmaması nedeniyle hayatını kaybetti.
2- Uludere’de yol işçilerine PKK saldırısı: Üç işçi yaşamını yitirdi
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere PKK’lılar saldırı düzenledi.
3- Harçlığını çıkarmak için çalışan üniversiteli asansör boşluğuna düşerek can verdi
Karabük’te okul harçlığını çıkarmak için hamallık yapan 23 yaşındaki genç, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Konya’da iş cinayeti: Beşinci kattan asansör boşluğuna düşen 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
4- Sunucu Şaşmaz’ı öldürüp intihar eden Aker, bir ay önce kendine mezar taşı yaptırmış
Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in bir ay önce mezar taşı yaptırdığı ortaya çıktı.
Sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü otele giriş görüntüleri ortaya çıktı
5- Darbe girişimi
* Eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.
6- Bir yıl sonra yakalanan yarbay: ‘FETÖ’yle gönül bağım vardı, pişmanım
Darbe girişiminden 13 ay sonra yakalanan eski kurmay yarbay Özcan Karacan, emniyet ifadesinde ‘FETÖ’yle gönül bağı olduğunu kabul etti.
7- Kurtulmuş: Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içilmesine işlem başlatılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP’nin Adalet Kurultayı’nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki kamp alanında alkol alan kişilere yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
8- Dokuz aylık hamile eşiyle 11 aylık bebeği öldürülen Suriyeli El Rahmun o günü anlattı
Sakarya’da dokuz aylık eşi çalıştığı yerdeki iki kişinin tecavüzüne uğrayıp, 11 aylık oğluyla birlikte öldürülen Suriyeli Halid El Rahmun, olay gününü anlattı.
9- Oğan’dan Akşener’in partisine destek yok: Türk milliyetçileri yuvasına dönecek
MHP’den ihraç edilen muhaliflerden Sinan Oğan, Meral Akşener’in kuracağı partiyi desteklemeyeceğini, Türk milliyetçilerini MHP çatısı altında toplayacağını söyledi.
10- İstanbul’da bir kadın dolmuştan Arap kafile binmek istiyor diye darp edilerek indirildi
İstanbul Eminönü’nde bir kadın bindiği dolmuştan Arap kafilesi geldiği gerekçesiyle zorla indirilmek istendi, ardından sözlü tacize uğrayarak darp edildi.
11- İstanbul’da bir yıllık IŞİD bilançosu: 117 operasyon, 649 gözaltı, 282 tutuklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD’le mücadelede bir yıllık bilançoyu paylaştı.