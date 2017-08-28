Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Akşam Postası / 28 Ağustos 2017

Share1
Pin1
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 2

1- Doktor yokmuş! Cizre’de sancılanan hamile kadın bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sekiz aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği, hastanede kadın doğum doktoru bulunmaması nedeniyle hayatını kaybetti.

2- Uludere’de yol işçilerine PKK saldırısı: Üç işçi yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere PKK’lılar saldırı düzenledi.

Reklam

3- Harçlığını çıkarmak için çalışan üniversiteli asansör boşluğuna düşerek can verdi

Fotoğraf: DHA

Karabük’te okul harçlığını çıkarmak için hamallık yapan 23 yaşındaki genç, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Konya’da iş cinayeti: Beşinci kattan asansör boşluğuna düşen 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

4- Sunucu Şaşmaz’ı öldürüp intihar eden Aker, bir ay önce kendine mezar taşı yaptırmış

Fotoğraf: DHA

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in bir ay önce mezar taşı yaptırdığı ortaya çıktı.

Sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

5- Darbe girişimi

* Eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.

6- Bir yıl sonra yakalanan yarbay: ‘FETÖ’yle gönül bağım vardı, pişmanım

Darbe girişiminden 13 ay sonra yakalanan eski kurmay yarbay Özcan Karacan, emniyet ifadesinde ‘FETÖ’yle gönül bağı olduğunu kabul etti.

7- Kurtulmuş: Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içilmesine işlem başlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP’nin Adalet Kurultayı’nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki kamp alanında alkol alan kişilere yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

8- Dokuz aylık hamile eşiyle 11 aylık bebeği öldürülen Suriyeli El Rahmun o günü anlattı

Sakarya’da dokuz aylık eşi çalıştığı yerdeki iki kişinin tecavüzüne uğrayıp, 11 aylık oğluyla birlikte öldürülen Suriyeli Halid El Rahmun, olay gününü anlattı.

9- Oğan’dan Akşener’in partisine destek yok: Türk milliyetçileri yuvasına dönecek

MHP’den ihraç edilen muhaliflerden Sinan Oğan, Meral Akşener’in kuracağı partiyi desteklemeyeceğini, Türk milliyetçilerini MHP çatısı altında toplayacağını söyledi.

10- İstanbul’da bir kadın dolmuştan Arap kafile binmek istiyor diye darp edilerek indirildi

İstanbul Eminönü’nde bir kadın bindiği dolmuştan Arap kafilesi geldiği gerekçesiyle zorla indirilmek istendi, ardından sözlü tacize uğrayarak darp edildi.

11- İstanbul’da bir yıllık IŞİD bilançosu: 117 operasyon, 649 gözaltı, 282 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD’le mücadelede bir yıllık bilançoyu paylaştı.

Share1
Pin1
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 2

SON HABERLER

Akşam Postası / 28 Ağustos 2017

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sekiz aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği, hastanede kadın doğum doktoru bulunmaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...