Akşam Postası / 27 Temmuz 2020

1. Askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şoför ve dört asker hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Valilik, iki otobüs şoförü ve dört askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2. Erdoğan: Ayasofya’nın hangi şartlarda müze yapıldığını tartışmanın önemi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ayasofya’nın hangi şartlarda müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın öneminin kalmadığına inanıyoruz” dedi.

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3. Profesörden Covid-19 uyarısı: Genç hastalar inme yüzünden hastanelik oluyor

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğu konusunda uyardı: “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek.“

4. Moderna’nın Covid-19 aşı adayında son aşama: İnsanlar üzerinde denenecek

Moderna Inc Covid-19 aşı adayını, ABD hükümetinin desteklediği son aşama aşı denemelerinde hastalığa yakalanmamış 30 bin yetişkin üzerinde test edecek.

5. Ankara Barosu’ndan ‘hilafet çağrısı’ yapan dergiye suç duyurusu

Ankara Barosu, Gerçek Hayat dergisinin hilafet çağrısı sonrası suç duyurusunda bulundu.

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6. Kavala’nın eşi Ayşe Buğra: Süreç işkence halini aldı

Çizim: Murat Başol

Bin gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra, “Bu süreç bizim için artık işkence kelimesi kullanılarak tarif edilebilecek bir hal almış durumda” dedi.

7. CHP’nin ‘iktidar kurultayı’nda PM seçimlerinde ilk sonuçlar

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

8. MHP: VPN engellensin

MHP, sosyal medya düzenlemesi üzerindeki tartışmalar devam ederken uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan VPN’lerin engellenmesini istedi.

9. Bakanlıktan yüzme suyu takip portalı: Yüzlerce noktada kalite ölçümü

Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘yüzme suyu takip sistemi’ ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor.

10. Çavuşoğlu’ndan ‘Ayasofya ortak ev’ diyen İspanyol bakana: 1453’ten bu yana cami

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenlediği İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın Ayasofya için ‘ortak ev’ ifadesini kullanması üzerine “Ayasofya 1453’ten bu yana camidir” dedi.

11. Yargıtay ‘sadakat’i vurguladı, eşini öldüren adamın ceza indirimini yeterli bulmadı

Yargıtay, karısı dahil iki kişiyi öldürüp, eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü adamı yaralayan kişinin cezasında ‘makul oranda’ indirim uygulanmasını istedi.