Akşam Postası / 27 Temmuz 2018

1. Washington Post’a göre: Trump ile Erdoğan, Brunson-Özkan takasında anlaşmıştı

Washington Post gazetesi, Tel Aviv’de tutuklu Ebru Özkan’ın 15 Temmuz’da ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’de serbest bırakılması karşılığında salıverildiğini yazdı.

2. CHP’de muhaliflere 559 kurultay imzası ulaşmış: 69’u pazartesi geliyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını belirterek, “Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak” dedi.

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3. AKP, HDP’li Şık’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ davası açtı: 100 bin lira tazminat istiyorlar

AKP, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık dava açtı.

4. OECD’nin Türkiye beklentileri: Büyüme yüzde 5.1, enflasyon yüzde 12

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5.1 ve 2019 içinse yüzde 4.8 olarak açıkladı.

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5. Bakan ‘Son fırsat’ demişti: Vergi daireleri yapılandırma için hafta sonu açık olacak

Vergi yapılandırmada başvuru süresinin haftaya salı bitecek olması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak.

6. Yunanistan’daki orman yangınlarında kundaklama şüphesi

Ölü sayısının 83’e yükseldiği Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu açıklandı.

7. Bedelli askerlik eğitim programı belli: Saf düzen, sök tak, hedefe üç atış

Yürürlüğe girmesi beklenen bedelli askerlikte 21 günlük eğitim programının hatları belli olmaya başladı.

8. Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi: Gözaltında

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, bir köpeği otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

9. Gece vakti İstanbul Maltepe’de bir kadının parasını alan kapkaççı linç edildi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kadının parasını ve telefonunu çalan kapkaççı linç edildi. Linçi gerçekleştirenlerse şahsın, küçük yaştaki kız çocuğunu kaçırmak istediğini öne sürdü.

10. ‘Mehdi adayı’nın son şovu: Bir emriyle kadınlar kendini şelalenin altına attı

Televizyon, radyo ve sosyal medya gibi iletişim kanallarını kullanılarak mehdi olduğunu ve hastalıklara şifa bulduğunu iddia eden Tuncer Çiftçi’nin, kendisine inanan kadınları üzerindeki kıyafetlerle şelalenin altına sokması sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

11. Heybeliada’da akollü restoranlara ‘hadisli’ mektup: ‘Alkol satana lanet edilmiştir’

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada’da alkollü içecek satışı yapan restoranların sahiplerine, içerisinde ‘hadislerin’ olduğu tehdit mektupları gönderildi.

12. Bakanlık, ekmeğe yüzde 15 zam yapan fırıncılara ‘dur’ dedi: Yetkili değiller

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun yetkili olmadığını belirterek “Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

13. Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku olamaz’ diyen kadına 4 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara başsavcılığı Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedikten sonra tutuklanan Safiye İnci hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.