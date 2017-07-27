Akşam Postası / 27 Temmuz 2017

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1- ‘Sürpriz’ davette Erdoğan’ın AKP’lilere mesajı: Yorulan varsa çekilsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağırdığı bakan ve vekillere, ‘yorulan’ varsa bırakabileceği yönünde bir konuşma yaptığı belirtildi.

2- YÖK ’emir telakki etti’: Yardımcı doçentliğin kaldırılması için çalışmalara başladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcı doçentlik unvanının ‘gözden geçirilmesi’ yönündeki çağrısı Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) harekete geçirdi.

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3- ‘İçtüzük değişmeden muhalefetin sesi kısıldı’: CHP sabaha kadar Meclis’teydi

Meclis’teki içtüzük tartışmalarında muhalefetin sesinin kısıldığını savunan CHP, sabaha kadar genel kurulda eylem yaptı.

4- İllerin milletvekili sayıları yeniden belirlendi: Ankara artık üç bölge

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğiyle sayısı 600’e çıkarılan milletvekillerinin bölgeleri yeniden belirlendi.

5- Yıldırım, Alman firmalarıyla ‘güven tazeledi’: Bedel ödemeniz düşünülemez

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’yla gerilimin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarının yetkilileriyle bir araya geldi.

6- Cumhuriyet davası | Erinç: Bizi suçlayan Cumhuriyet’i ele geçirmek isteyen Aydınlık

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün dördüncü duruşması görülüyor.

7- Görmez’in 15 Temmuz’u: Fidan’la MİT’teydi, darbeyi eşinden haber aldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını bugünkü köşesine taşıdı.

8- CHP’li Özkan: ‘Flash disk’i İstanbul’da eski futbol hakemi olduğunu söyleyen biri verdi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diski kendisine eski bir futbol hakemi olduğunu söyleyen birinin İstanbul’da verdiğini söyledi.

9- İsviçre’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Karar olmadan tutuklanabilirsiniz

İsviçre, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik sehayat uyarısı yayınlayarak mahkeme kararı olmadan tutuklanabileceklerini duyurdu.

10- Bahçeli-Davutoğlu atışmasında Türkeş topa sert girdi: Sarhoşların seviyesine inemem

Kabine dışı kalmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arasında başlayan tartışmaya AKP’li Tuğrul Türkeş’ten sert bir yorum geldi.

11- HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın vekillikleri düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın vekillikleri düşürüldü.

12- İstanbul Barosu ‘tehlike’ye işaret etti: Müftülük nikahı ayrım yaratacak

İstanbul Barosu, müftülere nikah kılma yetkisini öngören düzenleme için, “Nikahını belediyede veya müftülüklerde kıyanlar gibi ‘çok tehlikeli’ bir ayrım ortaya çıkacak” dedi.

13- 10 yılın hatrına: TOKİ’nin kesmeye çalıştığı ağaçlar için köylüler 10 saat direndi

Manisa’da TOKİ’nin arıtma tesisi için 10 yıllık ağaçların kesilmesine karşı köylüler 10 saat direndi.

14- OHAL’de iş cinayetleri: Son bir yılda 1963 işçi hayatını kaybetti, 51’i çocuktu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), son bir yılda en az 1963 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

15- Bir ‘muhbir’in hazin öyküsü: İhbar ettiği 62 kişi ihraç edildi, kendisi de ‘iftira’dan atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda görevliyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘FETÖ’yle ilişkili olanları ihbar etme çağrısıyla 139 kişiyi ihbar eden Kenan Ülkü’nün görevine son verildi.

16- Firari Nişanyan’ın tercihi Yunanistan: İltica başvurusunda bulundu

Cezaevinden firar eden yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’a siyasi ilticada bulunduğunu duyurdu.