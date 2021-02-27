Akşam Postası / 27 Şubat 2021

1. Yüz yüze eğitim ve sınavlar 2 Mart’ta başlayacak

1 Mart günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart günü illerin salgın koşullarına göre başlanması kararlaştırıldı.

2. İBB’den duyuru: Maltepe’de halk sağlığı için çöpleri İBB topluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi Twitter hesabı üzerinden ‘Maltepe’de halk sağlığı için çöpleri İBB topluyor’ başlıklı bir duyuru yayımlandı.

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3. BioNTech yöneticisi Şahin: Her iki yılda bir aşı gerekebilir

BioNTech’in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Covid-19 aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini söyledi.

4. Tarım Bakanlığı’ndan GDO’lu hayvan yemlerine 10 yıllık izin

Fotoğraf: Reuters

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) dört soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi.

5. Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bazı ağrı kesiciler Covid-19 aşısının etkisini azaltabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bazı ağrı kesicilerin Covid-19 aşısının etkisini azaltabileceği konusunda uyardı.

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6. Demirtaş, Yüksekdağ ve Güven’den bahsetmek suç sayıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın bir konuşmasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Leyla Güven’den bahsetmesi ‘suçu ve suçluyu övmek’ olarak değerlendirilerek dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

7. Markette maskesiz alışveriş yaparken görevli tarafından uyarılan kadın iç çamaşırını çıkarıp ‘maske’ yaptı

Markette maskesiz alışveriş yaparken görevlinin uyardığı kadın iç çamaşırını çıkararak kafasına maske niyetine taktı.