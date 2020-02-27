Akşam Postası / 27 Şubat 2020

1- Yalova belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.
2- İran’da bakan yardımcısından sonra cumhurbaşkanı yardımcısı da ‘corona’ya yakalandı
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar’ın yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.
‘Corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 797’ye ulaştı
İran’da ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi
İran sınırında her gelene 14 gün gözlem: 18 kişi hastanede karantinada
Suudi Arabistan ‘corona’ nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı
Belçikalı şirketten ‘corona’ önlemi: Personelin öpüşüp tokalaşması yasaklandı
THY, Nahçıvan uçuşlarını durdurdu; Seul seferlerini azalttı
‘Corona’ Danimarka ve Estonya’da da görüldü
3- Erdoğan: İdlib’deki gelişmeler lehimize döndü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye’nin lehine döndüğünü, Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Üç kaybımız var, rejimin kaybı çok büyük” dedi.
AKP sözcüsü: İdlib’de hazırlıklar tamamlandı
4- Rus askeri kaynak: Serakib’in muhalifler tarafından ele geçirildiği doğru değil
Rus haber ajanslarına konuşan Rus askeri kaynak, Suriye’nin İdlib kentine 15 km uzaklıkta bulunan stratejik konumdaki Serakib kasabasının Suriyeli muhaliflerin eline geçtiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Reuters: Türkiye’nin desteklediği muhalifler Serakib’i ele geçirdi
5- Kremlin’den yalanlama: Putin 5 Mart’ta Erdoğan’la görüşmeyecek
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlamadığını duyurdu.
6- Trablus Mitiga havalimanındaki uçuşlar top ateşleri nedeniyle askıya alındı
Libya’nın başkenti Trablus’taki tek işleyen havalimanı olan Mitiga havalimanı yetkilileri, top ateşleri nedeniyle uçuşların askıya alındığını açıkladı.
7- Bekçinin silahından çıkan kurşunla yaralandı
Antalya’da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip kaçan kişi bekçinin silahından çıkan kurşunla yaralandı.
8- Kadıköy’de güzergah dışına çıkan minibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ters yönden gelen ve güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Servis minibüsünün sürücüsü direksiyon başında fenalaşıp kaza yaptı; dört öğrenci yaralandı
9- Bakan duyurdu: Avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiği kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
10- İstiklal Caddesi’ndeki Sent Antuan kilisesi ‘satışa çıkarıldı’, başrahip tedbir kararı koydurdu
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatı satışa çıkartıldı. Kilise tedbir kararı koydurdu.
11- Başörtülülere hakaretle suçlanan Şişli, 17 Haziran’da hakim karşısına çıkacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.
12- Moody’s’den negatif faiz uyarısı: Bankaların kredi notu için olumsuz
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin negatif reel faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.
Ekonomide kötümserlik sürüyor; tüketici güveni yüzde 2.7 düştü
MB’nin net rezervi bir haftada 3 milyar dolar eridi; döviz mevduatı rekor kırdı
13- Hürriyet’ten çıkarılan gazetecilerin açtığı ‘işe iade’nin ilk duruşması görüldü
Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı 45 gazeteciden 23’ünün açtığı işe iade davasının ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma, eksik delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi için 17 Nisan’a ertelendi.
14- Çanakkale’de feribot lodos nedeniyle karaya oturdu
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos sebebiyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra karaya oturdu.