Akşam Postası / 27 Şubat 2020

1- Yalova belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

2- İran’da bakan yardımcısından sonra cumhurbaşkanı yardımcısı da ‘corona’ya yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar’ın yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.

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3- Erdoğan: İdlib’deki gelişmeler lehimize döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye’nin lehine döndüğünü, Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Üç kaybımız var, rejimin kaybı çok büyük” dedi.

4- Rus askeri kaynak: Serakib’in muhalifler tarafından ele geçirildiği doğru değil

Rus haber ajanslarına konuşan Rus askeri kaynak, Suriye’nin İdlib kentine 15 km uzaklıkta bulunan stratejik konumdaki Serakib kasabasının Suriyeli muhaliflerin eline geçtiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

5- Kremlin’den yalanlama: Putin 5 Mart’ta Erdoğan’la görüşmeyecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlamadığını duyurdu.

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6- Trablus Mitiga havalimanındaki uçuşlar top ateşleri nedeniyle askıya alındı

Libya’nın başkenti Trablus’taki tek işleyen havalimanı olan Mitiga havalimanı yetkilileri, top ateşleri nedeniyle uçuşların askıya alındığını açıkladı.

7- Bekçinin silahından çıkan kurşunla yaralandı

Antalya’da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip kaçan kişi bekçinin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

8- Kadıköy’de güzergah dışına çıkan minibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ters yönden gelen ve güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9- Bakan duyurdu: Avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiği kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

10- İstiklal Caddesi’ndeki Sent Antuan kilisesi ‘satışa çıkarıldı’, başrahip tedbir kararı koydurdu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatı satışa çıkartıldı. Kilise tedbir kararı koydurdu.

11- Başörtülülere hakaretle suçlanan Şişli, 17 Haziran’da hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

12- Moody’s’den negatif faiz uyarısı: Bankaların kredi notu için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin negatif reel faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.

13- Hürriyet’ten çıkarılan gazetecilerin açtığı ‘işe iade’nin ilk duruşması görüldü

Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı 45 gazeteciden 23’ünün açtığı işe iade davasının ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma, eksik delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi için 17 Nisan’a ertelendi.

14- Çanakkale’de feribot lodos nedeniyle karaya oturdu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos sebebiyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra karaya oturdu.