Akşam Postası / 27 Şubat 2019

1. BNP Paribas: Türkiye’den seçim öncesi büyük manevralar geldi, resesyon yakın

Kaynak: BNP Paribas

BNP Paribas tarafından hazırlanan bir analizde Türkiye’nin yaklaşan seçimler öncesi ekonomiyi canlandırmak için ‘geniş ölçekli manevralar’ yaptığı,‘birkaç çeyrek sürecek bir resesyona’doğru gidildiği belirtildi.

2. Yabancı yatırımcının gündemi: Yerel seçim sonuçları erken seçim getirir mi?

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin İstanbul ile birlikte bazı büyükşehirleri kaybetmesi halinde bunun bir genel seçimin kapısını aralayıp aralamayacağı yabancı yatırımcıların gündeminde.

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3. CHP’li Tekin: Vatandaş zamlarla boğuşurken kamu taşıt gideri yüzde 177 arttı

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kamunun taşıt kirası giderinin geçen yıl yüzde 177 artışla 537 milyon 706 bin liraya çıktığını söyledi. Milletvekiline göre bu harcamaya alınan taşıtlar dahil değil.

4. Albayrak iş dünyasını kırmadı: İnternetten alışverişe ‘dijital vergi’ geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak elektronik ticaret/dijital vergilendirme konusunda, Türkiye’de üretim yapanların haksızlığa uğramaması adına çok güçlü refleksler vereceklerini söyledi.

5. Yapı market zinciri Praktiker konkordato istedi

Fotoğraf: Twitter

Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunan yapı market zinciri Praktiker mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato istedi.



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6. Fay hattında: Banaz-Manisa’daki YHT’de tek jeoloji mühendisi görevlendirilmiş

Fotoğraf: DHA

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki 240 km’lik Banaz-Manisa arasında tek jeoloji mühendisinin görevlendirildiği ortaya çıktı.

7. İstismar mağdurlarının avukat gider ve masraflarını devlet karşılayacak

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı yeni projeye göre istismar mağduru kadın, çocuk, engelli ve kimsesizlerin davaları devlet tarafından sonuna kadar takip edilecek, avukat giderleri ve masrafları devlet tarafından karşılanacak.

8. Berkin Elvan davası: Polise tutuklama yok, olay yerinde keşif yapılacak

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin ateşlediği biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’a ilişkin davada mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

9. Gülsüm Elvan’ın eylemde kolu kırılmıştı: Savcılık ‘Polis suçsuz’ dedi, dava açılmadı

Fotoğraf: twitter.com/seyrisokak

Savcılık, İstanbul’daki eylemde Gülsüm Elvan’ın kolunun kırılmasının ardından şikayet edilen polisler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Polisler suçsuz bulunurken, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

10. Erdoğan’dan eski dava arkadaşlarına: Parti kuracaklarmış, akıbetleri belli

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetteki eski yol arkadaşlarının parti kurma çalışmaları için, “Parti kuracaklarmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli” dedi.

11. Yeni parti kulisi: Davutoğlu ‘AK Parti ister yüzde 35 ister 55 alsın, kuruyoruz’ demiş

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yol arkadaşlarına, “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz” dediği öne sürüldü.

12. Üniversitede bakana özel kürsü: Doktora dersi vermesi için program açıldı

Fotoğraf: DHA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, akademik koşulları karşılamadığı öne sürülen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na doktora dersi vermesi için bir program açtı.

13. Ankara’da 11 milyonluk ajanda ihalesinde sorular: Para seçimde mi kullanılıyor?

Fotoğraf: ankara.bel.tr

AKP’li Ankara büyükşehir belediyesinde 11 milyon lirayı geçen çanta, takvim ve ajanda ihalesi yapıldığı belirtilirken, bu ürünlerin teslim alınmayıp paranın da seçim çalışmalarında kullanılıyor olabileceği iddia edildi.

14. İçişleri 15 bin polis alacak

Fotoğraf: Şener Yılmaz Aslan / MOKU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 bin yeni polis alınacağını açıkladı.

15. ‘Affa karşıyım’ diyen Yargıtay başkanı: Hapis süresi yüzde 50’lere çekilebilir

Fotoğraf: Reuters

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, af çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi.



16. Özhaseki’nin PKK’lılara ‘gerilla’ dediği Ekşi Sözlük başlığına engelleme





Fotoğraf: DHA

‘Cumhur ittifakı‘nın AKP’li Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin PKK’lılara ‘dağdaki gerillalar’ ifadesine dair Ekşi Sözlük’te açılan başlık mahkeme kararıyla engellendi.



17. Akademisyen yargılamalarında ilk kez bir hakim beraat için şerh düştü

Fotoğraf: DHA

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan bir akademisyene daha ceza verilirken, ilk kez beraat şerhi düşüldü.

18. Özgür Gündem’e destek veren üç isme yedi buçuk yıla kadar hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemine katılan gazeteci Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’e yedi buçuk yıla kadar hapis talep edildi.



19. AKP anketi: İstanbul’da fark 1.5, Ankara’da Yavaş önde, Bursa ve Antalya ‘endişe verici’

Fotoğraf: Reuters



AKP’de genel merkezin yaptırdığı anketlerde Türkiye genelinde AKP’nin oy oranının yüzde 36.8-38 aralığına geldiği, MHP’nin ise yüzde 10.5-11 aralığında olduğu belirtildi.

20. CHP’ye gelen anketler: MHP’lilerin ancak yarısı AKP’yi destekliyor

CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlere yönelik anket sonuçları ele alınırken AKP seçmeninin yüzde 18’inin CHP’ye oy vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

21. Konsensus: İstanbul’da yarış ‘nefes nefese’, İmamoğlu umulmadığı kadar yüksek

Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı hem İstanbul hem de Ankara’da adaylar arasında ‘bıçak sırtı’ bir yarış yaşandığını belirtti.

22. Rapor: En ucuz çiğ süt ve en pahalı tereyağı Türkiye’de

Fotoğraf: Reuters

Türkiye dünyanın en ucuz çiğ sütünü satan ve en pahalı tereyağını tüketen ülke oldu. Tereyağı için ödediğimiz ücret, çok ucuz çiğ süt fiyatına rağmen birçok ülkeden iki kat daha pahalı.

23. Rusya ve Suriye’den ortak açıklama: ABD askerleri Suriye’yi terk etsin

Fotoğraf: Reuters

Rusya ve Suriye, ABD askerlerinin Suriye’yi terk etmesi ve ülkenin güneydoğusundaki bir mülteci kampındaki insanların Rus ve Suriye kuvvetleri tarafından tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

24. Mısır’daki tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi: Ulaştırma bakanı istifa etti

Fotoğraf: Reuters

Mısır’ın başkenti Kahire’deki tren istasyonunda bugün meydana gelen kazada, en az 25 kişinin hayatını kaybetmesi ve 50 kişinin de yaralanmasının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat istifa etti.

25. Güney Asya’da savaş çanları: Pakistan, Hint uçağını düşürdü

Uçağın Hint pilotu yakalanarak tutuklandı. Fotoğraf: Reuters

Pakistan ordusu, iki Hindistan savaş uçağını vurup birini düşürdüğünü açıkladı. İki ülke ordusu teyakkuza geçerken gerilim had safhaya ulaştı.

