Akşam Postası / 27 Şubat 2017

1- Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’ çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıkladı.

2- Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberine soruşturma

Bakırköy başsavcılığı, iktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haber nedeniyle şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

3- ‘Karargah rahatsız’ tartışmasında söz Hande Fırat’ta: Haberlerin içeriği okunmuyor

İktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberini yazan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, eleştirilerin haber okunmadan yapıldığını belirterek, “Biz sorduk onlar da yanıtladılar. Haber bundan ibarettir” dedi.

4- Erdoğan’ın Almanya mitingine Can Dündar’dan destek: İfade özgürlüğü için…

Bir süredir Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da düzenleyeceği olası referandum mitinginin yasaklanmaması gerektiğini söyledi.

5- Avusturya’dan Erdoğan’a ret: Referandum mitingi için gelme

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için Avrupa turuna çıkmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Avusturya’dan ret geldi.

6- Her 10 Almandan sekizi Erdoğan’ın Almanya mitingine karşı

Almanların yüzde 77’sinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi yapmasına karşı olduğu belirtildi.

7- Referanduma giderken: Çatışma kentlerinde 400 bin seçmen göç etmek zorunda kaldı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sisteminde MHP ve Kürt seçmenlerin oyunun belirleyici olacağı konuşulurken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaklaşık 400 bin seçmenin yaşadıkları yerden göç ettiği tespit edildi.

8- CHP’li Böke referandumu ‘tek adam’dan eleştirdi: Yoksulluk, darbe, şiddet, terör getirir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 16 Nisan’daki referandumu ‘tek adam’dan eleştirdi: “İstikrarsızlık, yoksulluk, hayat pahalılığı getirir; şiddeti, ayrıştırmayı, terörü besler.”

9- Kılıçdaroğlu’nun iddiası: Mart ayının sonunda Kandil’e girilip bayrak dikilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ayın sonunda referandum için ‘milliyetçilere mesaj’ olarak Kandil’e girilip bayrak dikileceğini öne sürdü.

10- Wall Street Journal: 15 Temmuz’dan sonra ABD’de ev alan Türklerin sayısı arttı

ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, darbe girişiminin ardından ABD’de ev almaya başlayan Türkiye vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış gözlendiğini yazdı.

11- El Bab’da üç asker yaralandı

Suriye’nin El Bab kasabasında yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda üç asker yaralandı.

12- Tutuklu HDP’li vekil Bilgen’den 28 Şubat mesajı: Mağdur olmak adil olmaya yetmedi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen 28 Şubat için bir mesaj yayınladı.

13- Gözaltına alınan HDP’li vekil İbrahim Ayhan serbest bırakıldı

Bu sabah gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.

14- HDP genel merkezine etek getiren BBP’liden bu sefer Barzani’ye ‘fantezi iç giyim’li protesto

Aylar önce HDP’nin Ankara’daki genel merkezine giderek “Eteklerini unutmuşlar, vatan hainlerine eteklerini getirdik” diye bağıran Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu eski il başkanı Mahmut Alan, bu sefer İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ‘görüldü.’

15- Mardin’de bir mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yardere Mahallesi’nde terör operasyonu gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

16- Kocaeli Üniversitesi’nde ‘Hocalı Katliamı’ kavgası: 47 öğrenci gözaltında

Kocaeli Üniversitesi’nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından ‘dağılmayan’ 47 öğrenci gözaltına alındı.

17- NASA’nın ‘yerlisi’: Türk Uzay Ajansı’nın kurulması yeniden Meclis’in gündeminde

Meclis’e sunulan bir kanun tasarısı Türk Uzay Ajansı’nın kurulmasını yeniden gündeme taşıdı.

18- Zihinsel engelli öğrencilerini çıplak fotoğrafla taciz ettiği belirtilen öğretmene 75 yıl hapis istemi

İzmir’de üç zihinsel engelli öğrencisine tacizle suçlanan 62 yaşındaki erkek öğretmenin 75 yıla kadar hapsi istendi.

19- Peygamber olduğunu iddia eden avukat, kendisine inanmayan ailesine dava açtı

İsa peygamber olduğunu iddia eden bir avukat, kendisine inanmayan ailesi hakkında tazminat davası açtı.

20- Oscar’da ‘La La Land’e altı ödül: En İyi Film ‘Moonlight’

Bu yıl 89’uncusu gerçekleşen Oscar ödüllerinde ‘La La Land’ damgasını vurdu.

21- Oscar ödül töreninin ‘ana teması’ Trump alay konusu oldu: Hey, iyi misin?

Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar ödülleri töreninin sunucusu komedyen Jimmy Kimmel, ABD Başkanı Donald Trump’ı organizasyon boyunca ti’ye aldı.

22- Yok yere ‘kainat güzelliği’, erken şampiyonluk kutlaması: Dünden bugüne ‘yanlış anons’lar

Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar törenlerinde En İyi Film ödülünü ‘Moonlight’ın kazanmasına rağmen, ‘La La Land’in isminin anons edilmesi, önceki ‘yanlış anons’ vakalarını akla getirdi.

23- Avrupa Birliği, Türklerin kimlikle girebildiği Gürcistan’a vize serbestisi getirdi

Avrupa Birliği, Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi getiren düzenlemeyi onayladı.

24- Eşinin yardımcılığına atadığı Aliyeva ‘aza tamah etti’: Cumhurbaşkanlığında gözüm yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcılığına atadığı eşi Mihriban Aliyeva, cumhurbaşkanlığı makamını düşünmediğini belirterek, “İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur” dedi.