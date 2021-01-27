Akşam Postası / 27 Ocak 2021

1. Erdoğan: Salgında faaliyetleri kısıtlanan lokanta ve kafelere destek verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altında olan restoran ve kafelere destek verileceğini açıkladı.

2. Karamollaoğlu: Reform, adalet anlayışında, vicdanlarda yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kanunlar üzerindeki değişikliklerle yapılacak bir adalet reformunun hiçbir mana ifade etmeyeceğini, reformun vicdanlarda ve adalet anlayışında yapılması gerektiğini ifade etti.

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3. HDP ‘muhalefet turu’na çıkıyor: Dört partinin liderine ziyaret

HDP, dört muhalefet partisinden randevu istedi. İlk görüşme Saadet Partisi’yle yapılacak.

4. AYM’den tutuklanan ‘imzacı akademisyenler’e ret

Soldan sağa: Mungan, Kaya, Ersoy, Camcı (Fotoğraf: Arşiv)

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzalayan dört akademisyenin hak ihlali başvurusunu reddetti.

5. Muhalefetten, ‘gizli’ ibaresiyle meclise gönderilen Varlık Fonu raporuna tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye Varlık Fonu’nun ‘gizli’ ibareli denetim raporunun görüşülmesine CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri itiraz etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz görüşmeyi başlatınca İYİ Parti milletvekilleri toplantıyı terk etti.

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6. ‘Dink davası’ sanığı gazeteci Gün: Şimdi ben güvercin tedirginliğinde bekliyorum

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink davasında sanık kamu görevlilerinin esas hakkındaki savunmalarına devam edildi. Mahkemenin geçtiğimiz duruşmada hakkında ev hapsi kararı verdiği dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz duruşma salonundaki tek sanıktı.

7. Ankara’da ‘casusluk’ soruşturması: Deniz Kuvvetleri’nden bilgi sızdıranlara gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bilgileri sızdırmakla suçlanan üçü asker dört kişi gözaltına alındı.

8. Selçuk Özdağ’a saldırı ile ilgili dört kişi daha gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırı ile ilgili dört kişi daha gözaltına alındı.

9. Mesut Özil için imza töreni düzenlendi: En kısa zamanda sahada olacağım

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Mesut Özil için Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Özil, en kısa zamanda sahada olacağını söyledi; kesin tarih vermedi.

10. ‘Yalıda tadilat’ davası: Gündeş’in beraatine itiraza istinaftan ret

İstinaf mahkemesi, şarkıcı Ebru Gündeş’in yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen beraat kararına itirazı reddetti.

11. Trump için de kullanılmıştı: Semptomatik vakaları yüzde 100 engelliyor

İlaç şirketi Regeneron, geliştirdiği antikor kokteylinin semptomatik Covid-19 vakalarını yüzde 100 engellediğini açıkladı.

12. Markette bazı meyve ve sebzelere ‘seçmece ve açık alan’ yasağı

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslağa göre, meyve-sebzelerden bazılarının ‘seçmece’ satışına izin verilmeyecek.

13. En büyük anket sonuçlandı: Dünyanın üçte ikisi ‘İklim değişikliği acil durum’ diyor

1.2 milyon kişinin katıldığı, iklim değişikliği üzerine şimdiye kadar yapılan en büyük ankete göre, dünyadaki insanların üçte ikisi meseleyi küresel bir acil durum olarak görüyor.

14. Bakanlıktan 120 firmaya 3.5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 120 firmaya ‘stokçuluk’ ve ‘fahiş fiyat’ gerekçesiyle para cezası verdi.