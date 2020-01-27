Akşam Postası / 27 Ocak 2020

1- Aranan iki kişiden acı haber geldi: Depremde ölenlerin sayısı 41’e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ’da, Sürsürü Mahallesi’nde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

2- CHP’li Öztrak: İktidar deprem enkazında şov yapıyor; toplanan vergiler nerede

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ‘deprem enkazında şov yaptığını’ belirtti ve deprem vergilerinin ‘nereye harcandığının konuşulması gerektiğini’ vurguladı.

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3- 50 kişiye ‘depremle ilgili provokatif paylaşım’dan soruşturma

Ankara başsavcılığınca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

4- Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi; vaka sayısı yüzde 30 arttı

Yeni bir tip ‘corona’ virüsü salgını nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 700’den fazla kişinin ise hastalandığı Çin’de Başbakan Li Keqiang salgının merkezindeki Wuhan kentini ziyaret ederek hükümetin salgın hastalık krizine ciddi karşılık vereceğini söyledi.

5- İdlib’den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti

Suriye’de, İdlib ve kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle göç devam ederken, son üç günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı.

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6- Ceren’in katilinin avukatından istinaf başvurusu: İnceleme eksik yapıldı

Ordu’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum edilen Özgür Arduç’un (36) avukatı, ‘eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle’ istinafa başvurdu.

7- Reina saldırganı Masharipov için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İstanbul’da, eğlence merkezi Reina’da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18’i tutuklu 58 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı yapan Abdulkadir Masharipov’un 39 kişiyi kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

8- Kobe Bryant’ın ölümünün ardından tecavüz davasını hatırlatan gazeteciye tepki ve ‘zorunlu idari izin’

NBA efsanelerinden Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, geçmişteki tecavüz iddiasını hatırlatan Washington Post gazetesi muhabiri Felicia Sonmez’e sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Kurum zorunlu idari izin kararı verdi.

9- Kucaklarında çocuklarıyla cezaevine girdiler

Hak İnisiyatifi’nin Aralık 2019 verilerine göre cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların sayısı 780. Antalya’da, hırsızlıktan tutuklanan iki kadın çocuklarıyla cezaevine girdi. Annelerinin kucağında ‘içeri giren’ iki çocuk cezaevinde yaşamaya mahkum olan çocuklar listesine adını yazdırdı.

10- Taliban: Afganistan’da ABD uçağını düşürdük

Afganistan’ın Gazne kentinde dün düşen uçakla ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, ‘ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini’ iddia etti.

11- Batılı kaynaklar: Son dönemdeki siber saldırıların arkasında Türkiye olabilir

Batılı ülkelerden üst düzey üç güvenlik yetkilisi, Avrupa ve Ortadoğu’daki hükümetleri, kamu kurumlarını ve şirketleri hedef alan siber saldırıların Türk hükümetinin çıkarları doğrultusunda hareket eden hackerların işi olduğuna dair yaygın bir kanı olduğunu öne sürdü.

12- İletişim başkanı: Basın kartları iptal edilmedi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerindeki bazı çalışanların basın kartlarının iptal edildiği yönündeki haberle ilgili, “Değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili iptal durumu söz konusu değildir. Bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır” dedi.

13- Kadıköy’de öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bazı mekanlar, üniversitelerdeki yemek zamları nedeniyle sıkıntıya giren öğrencilerle dayanışmaya girmek için ücretsiz yemek vermeye başladı.

14- Moody’s: Türkiye’de İslami bankacılık 10 yılda iki kat büyüyecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de hükümetin İslami bankacılık sektöründe büyümeyi yönlendiren girişimlerinin etkisiyle sektörün gelecek 10 yıl içinde varlıklarını ikiye katlayacağını öngördü.

15- Kılavuz: Trump’ın Senato’daki yargılamasında azil süreci nasıl işleyecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatları, Trump’ın görevden alınıp alınmaması gerektiğine karar verilecek Senato’daki azil soruşturması kapsamında savunma yapmaya devam ediyorlar.

16- Grammy ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin kazananı Billie Eilish

Müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy’ler dün gece yapılan törenle sahiplerini buldu. 18 yaşındaki Billie Eilish gecenin sonunda kucak dolusu Grammy ödülleriyle poz verdi.