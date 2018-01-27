Akşam Postası / 27 Ocak 2018

1- TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sekizinci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

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2- Kılıç’tan ilk açıklama: Oğlumun ‘FETÖ’ ile uzaktan yakından ilgisi yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski başkanı Haşim Kılıç, oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında ByLock programını kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmasına yanıt verdi. Kılıç, oğlunun 12 yıldır yurtdışında çalıştığını ve FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

3- Sarraf ortaya çıktı: Korunaklı evde değil, New York’ta bir hapishanede

İran’a yönelik yaptırımların delinmesine ilişkin ABD’de görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nda ‘sanık’ken savcıyla anlaşarak ‘tanık’ konumuna gelen Rıza Sarraf, aylar sonra başka bir cezaevinde ortaya çıktı.

4- Kılıçdaroğlu başbakanlığı uyarmış: ‘ByLock’ manipülasyonunu rapor ettik

‘ByLock’ kullanımı nedeniyle binlerce kişinin hapislere atıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekim 2016’da ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini başbakanlığa bildirdik ama raporumuzu dikkate almadılar” dedi.

5- MEB’den sömestr değişikliği: Abdulhamid’in tahttan indirilmesine ‘darbe’ dendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dönem ortasında yaptığı değişikliklerde, Abdulhamid’in tahttan Meclis kararıyla el çektirilmesi ve 1913’teki Babıâli Baskını darbe olarak nitelendirildi.

6- Fenerbahçe’nin başkan adayı Ali Koç: Başkanımızın tasarrufu da etkili oldu

Fenerbahçe Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında konuştu: “Başkanımızın Silivri’de şike kumpası davasının çıkışında, ‘Kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır’ ifadesini hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu tasarrufu da adaylık konusunda etkili oldu.”

7- Afganistan’da konsolosluk bölgesinde patlama: En az 3 ölü, 79 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az üç kişi hayatını kaybetti, 79’u da yaralandı.

8- Multimilyarder Suudi Prens Velid bin Tellal iki ayın ardından serbest

Suudi Arabistan’da iki aydır tutuklu bulunan dünyanın en zengin kişilerinden olan Prens Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud’un serbest bırakıldığı iddia edildi.