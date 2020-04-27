Akşam Postası / 27 Nisan 2020

1. Ramazan bitene kadar devam: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması üç gün
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.
2. Bilim Kurulu üyesi: En ümitvar tedavi immün plazma
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “En ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi.
3. ‘Corona’ önlemleri | Sosyal medyada asılsız paylaşım yapan 402 kişi yakalandı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Zonguldak’ta üç ev karantinaya alındı
Bayburt’ta huzurevinde 35 kişide ‘corona’ çıktı
Adalar için kısıtlama başladı, belgesi olmayan gidemedi
Katar’dan 292 Türk vatandaşı İzmir’e getirildi
Dört günlük yasak biter bitmez Bayrampaşa sebze halinde araç kuyruğu
Bilim Kurulu üyesi: Ligleri tek bir şehirde oynamak ideal olan
Yavaş’ın iftar kampanyası daha Ramazan’ın dördüncü günü hedefi buldu
4. TOBB: ‘Corona’dan etkilenen işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) corona virüsü salgını nedeniyle zor durumda olan işletmeler için ‘nefes kredisinin‘ devreye alınacağını duyururken, bu kapsamda iki ay içinde 6 milyar lira üzerinde kredi sağlanacağını açıkladı.
Gıda denetiminde ‘corona’ tedbirlerine uymayanlara toplam 9 milyon lira ceza
Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 1.23 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 733 lira
ÇİB: Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi; üretime ara vermek zorunda kalabiliriz
Ford Otosan genel müdürü: Üretime yeniden başlamak çok sıkıntılı ama gerekli
5. ‘Corona’ günlüğü
Dünyada vaka sayısı 3 milyonu geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 bin 262 oldu.
Hong Konglu araştırmacılar virüse karşı koruma sağlayan kaplama geliştirdi
Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek
Yolunu kaybedip polise sığınan Hintli kadın, ‘tek başına’ karantinaya alındığı okulda tecavüze uğradı
Yetkililerle ters düşen başhekim, odasının camından ‘düştü’
Nissan, Japonya’daki üretimini mayısta yüzde 70, haziranda yüzde 43 düşürecek
Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm
WSJ: Apple ‘corona’ nedeniyle amiral gemisi iPhone’ların üretimini erteledi
Krizi fırsata çevirdiler: ‘Sosyal mesafe’ ve ‘corona’ için 40’tan fazla marka başvurusu
Ev kaldığı her gün dövmelerine yenisini ekliyor; en anlamlısı: Ne zaman bitecek?
6. Diyanet başkanını eleştiren Ankara Barosu yöneticilerine soruşturma
Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.
‘Hutbe tartışması’nda söz baroda: Hiçbir zaman dini değerleri aşağılamayız
7. Benzinde 9 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında geceyarısı itibarıyla 9 kuruş indirime gidilecek.
8. Ankara’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
9. Ölen hastanın yakınları oksijen tüpüyle doktoru kovaladı
Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç, hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı doktor hafif yaralandı.