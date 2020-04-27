Akşam Postası / 27 Nisan 2020

1. Ramazan bitene kadar devam: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması üç gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

2. Bilim Kurulu üyesi: En ümitvar tedavi immün plazma

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “En ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi.

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3. ‘Corona’ önlemleri | Sosyal medyada asılsız paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

4. TOBB: ‘Corona’dan etkilenen işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) corona virüsü salgını nedeniyle zor durumda olan işletmeler için ‘nefes kredisinin‘ devreye alınacağını duyururken, bu kapsamda iki ay içinde 6 milyar lira üzerinde kredi sağlanacağını açıkladı.

5. ‘Corona’ günlüğü

Dünyada vaka sayısı 3 milyonu geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 bin 262 oldu.

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6. Diyanet başkanını eleştiren Ankara Barosu yöneticilerine soruşturma

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

7. Benzinde 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında geceyarısı itibarıyla 9 kuruş indirime gidilecek.

8. Ankara’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9. Ölen hastanın yakınları oksijen tüpüyle doktoru kovaladı

Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç, hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı doktor hafif yaralandı.