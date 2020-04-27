Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Nisan 2020

1. Ramazan bitene kadar devam: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması üç gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

2. Bilim Kurulu üyesi: En ümitvar tedavi immün plazma

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “En ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi.

Reklam

3. ‘Corona’ önlemleri | Sosyal medyada asılsız paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

Zonguldak’ta üç ev karantinaya alındı

Bayburt’ta huzurevinde 35 kişide ‘corona’ çıktı

Adalar için kısıtlama başladı, belgesi olmayan gidemedi

Katar’dan 292 Türk vatandaşı İzmir’e getirildi

Dört günlük yasak biter bitmez Bayrampaşa sebze halinde araç kuyruğu

Bilim Kurulu üyesi: Ligleri tek bir şehirde oynamak ideal olan

Sahillerde il il yoğun bakım kapasitesi: Tatilciler risk altında olabilir

Yavaş’ın iftar kampanyası daha Ramazan’ın dördüncü günü hedefi buldu

4. TOBB: ‘Corona’dan etkilenen işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) corona virüsü salgını nedeniyle zor durumda olan işletmeler için ‘nefes kredisinin‘ devreye alınacağını duyururken, bu kapsamda iki ay içinde 6 milyar lira üzerinde kredi sağlanacağını açıkladı.

Gıda denetiminde ‘corona’ tedbirlerine uymayanlara toplam 9 milyon lira ceza

Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 1.23 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 733 lira

ÇİB: Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi; üretime ara vermek zorunda kalabiliriz

Ford Otosan genel müdürü: Üretime yeniden başlamak çok sıkıntılı ama gerekli

5. ‘Corona’ günlüğü

Dünyada vaka sayısı 3 milyonu geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 bin 262 oldu.

Reklam

Hong Konglu araştırmacılar virüse karşı koruma sağlayan kaplama geliştirdi

Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek

Yolunu kaybedip polise sığınan Hintli kadın, ‘tek başına’ karantinaya alındığı okulda tecavüze uğradı

Yetkililerle ters düşen başhekim, odasının camından ‘düştü’

Nissan, Japonya’daki üretimini mayısta yüzde 70, haziranda yüzde 43 düşürecek

Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm

WSJ: Apple ‘corona’ nedeniyle amiral gemisi iPhone’ların üretimini erteledi

Krizi fırsata çevirdiler: ‘Sosyal mesafe’ ve ‘corona’ için 40’tan fazla marka başvurusu

Ev kaldığı her gün dövmelerine yenisini ekliyor; en anlamlısı: Ne zaman bitecek?

6. Diyanet başkanını eleştiren Ankara Barosu yöneticilerine soruşturma

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

‘Hutbe tartışması’nda söz baroda: Hiçbir zaman dini değerleri aşağılamayız

7. Benzinde 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında geceyarısı itibarıyla 9 kuruş indirime gidilecek.

8. Ankara’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9. Ölen hastanın yakınları oksijen tüpüyle doktoru kovaladı

Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç, hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı doktor hafif yaralandı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...