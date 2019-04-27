Akşam Postası / 27 Nisan 2019

1. Erdoğan: Ankara ve İstanbul’u nasıl kaybettiğimizi değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin Kızılcahamam kampının açılışındaki konuşmasında, ilçelerinde ve belediye meclislerinde ezici çoğunluk elde ettikleri İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığını nasıl kaybettiklerini değerlendireceklerini söyledi.



2. Bir ABD konsolosluk çalışanına daha ‘terör’ davası açıldı

ABD’nin İstanbul Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızı hakkında ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçlamaları nedeniyle iddianame hazırlandı.

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3. Rapor: Üniversite sınavında sayısalda en düşük ortalamalara ulaşıldı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2018 eğitim değerlendirme raporuna göre, üniversite giriş sınavlarında yer alan testlerin herhangi birinden Türkiye genelinde yüzde 50 başarı yakalanamazken, özellikle sayısal alanında bugüne kadarki en düşük ortalamalara ulaşıldı.



4. YSK’dan İstanbul’a emsal olacak karar: Sandık kurullarına itiraz 2 Mart’ta bitti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

5. TUS’a giren hekime ‘KHK’lı’ diye tercih yaptırılmadı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilen doktor Onur Erden, uzmanlık eğitimini vakıf üniversitesinde tamamlayabilmek için TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) girdi, ancak KHK’lı olduğu gerekçesiyle tercih başvurusu değerlendirmeye alınmadı.

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6. Soylu, İmamoğlu maça gitmesin diye Ali Koç’u aradığını doğruladı: İstihbarat aldım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14 Nisan’daki Fenerbahçe – Galatasaray maçına gitmemesi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u aradığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, statta güvenlik sorunu olabileceğine dair istihbarat aldığını belirtti.



7. CHP’den ‘zorunlu aşı’ teklifi: Ücretsiz olsun, veli rızası da aranmasın

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili yasa tekliflerinin Meclis’te gündeme alınıp yasalaştırılmasını istedi.

