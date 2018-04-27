Akşam Postası / 27 Nisan 2018

1- SP noktayı koydu: Gül istemedi, adayımız olmayacak

Saadet Partisi (SP) yetkilisi, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, partisiyle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadığını ve Gül’ün SP adayı olmayacağını açıkladı. Aday 1 Mayıs’ta duyurulacak.

2- Akşener’in çekilmesine karşı net tavır: İhsanoğlu’nu kim çıkardıysa onlar istiyor

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kim ortaya çıkardıysa onlar Meral Akşener’in adaylıktan çekilmesini istiyor. Gerisini herhalde Türk milleti anlayacaktır” dedi.

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3- Pompeo’yla görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç’ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘yol haritasının uygulanması’ durumunda YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini söyledi.

4- Hemşin’de HES’i ‘dirilten’ imzayı şirketin ortağı bakanlık memuru atmış

Hemşin’de Dikmen I-II HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararını bozan Danıştay, bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışan memurun, ortağı olduğu şirket adına ‘temsil yetkisiyle’ imzaladığı belgeye dayanarak almış.

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5- DİHA, JİNHA, Welat dahil: TMSF 11 kuruluşun mal varlığını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konan 11 basın-yayın kuruluşunun mal varlığını satışa çıkardı.

6- Öncü gösterge: Türk-İş’e göre açlık sınırı 1680, yoksulluk sınırı 5 bin 473 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), dört kişilik ailenin açlık sınırının 1680, yoksulluk sınırının ise 5 bin 473 lira olduğunu açıkladı.

7- Kuzey Irak’ta PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı

PKK saldırısı sonucu bir asker hayatını kaybetti.

8- İki şeker fabrikası 380 milyon liraya satıldı, bir ihale iptal

İhaleye çıkarılan iki şeker fabrikası daha satıldı. Bir ihale ise iptal edildi.

9- ABD’de ‘görülmemiş’ kaygı: S-400 alımı 70 yıllık NATO’da en aykırı davranış

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın almasını, kuruluşundan bu yana NATO çatısı altında görülen en aykırı davranış olarak niteledi.

10- İYİ Parti’li vekil: Bir ‘yeni parti’nin liderine suikast girişimi olacağına dair bilgi aldık

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz” dedi.

11- MHP’den İYİ Parti’ye geçen Koçdemir: Vicdanımı korumak imkansız hale geldi

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, “Son bir buçuk yıldır vicdanımı parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi” dedi.

12- Libya’da kaçırılan Türk işçilerden altı aydır haber alınamıyor: Aileler kampanya başlattı

Yaklaşık altı ay önce Libya’da silahlı kişilerce kaçırılan üç Türk işçinin kurtarılması için kampanya başlatıldı.

13- Kore’deki buluşmada Kim ve Moon el ele: ‘Yeni bir tarih başlıyor’

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Güney KoreCumhurbaşkanı Moon Jae-in sınırda bir araya gelerek, 2007’den bu yana bir ilke imza attı. Kore Savaşı’nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri Kim, ziyaretçi defterine “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı.

14- Yüzde 10.15 oranında zam: Ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Fırıncılar Federasyonu, Ankara ve İstanbul’da 275 gram Ramazan pidesinin 2 liradan satılacağını açıkladı.

15- ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’de üç senatör, F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için karar tasarısı sundu.

16- Economist: Seçimler adil olmayacak, Erdoğan kolayca kazanır

İngiliz Economist dergisi, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ‘adil olmayacağını’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri ‘kolayca kazanmasının beklendiğini’ yazdı.