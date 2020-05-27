Akşam Postası / 27 Mayıs 2020

1. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li meclis üyesine gözaltı

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga gözaltına alındı.

2. ‘Futbola Dönüş Protokolü’ güncellendi: Takımlar en az sekiz kez test edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü güncelledi.

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3. Araştırma: Toplumun yarısına göre ‘corona’ altı aydan önce kontrol altına alınamaz

Ipsos’un araştırmasına göre, Türkiye’de toplumun neredeyse yarısı Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasının altı aydan daha fazla süreceğini düşünüyor.

4. TTB: DSÖ’nün durdurduğu sıtma ilacını kullanan binlerce hasta ne durumda?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verilerin ne durumda olduğunu sordu.

5. ‘Corona’ günlüğü

Dünyada vaka sayısı 5.7 milyon olurken, ölü sayısı da 353 bini geçti.

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6. THY yönetim kurulu başkanı: Sektörde düzelme beş yılı bulabilir

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, maliyeti azaltmak için kira sözleşmeleri sona eren yaşlı uçakları iade edip yeni kiralama yapmayacaklarını, Airbus ve Boeing’den uçak siparişlerinin teslim sürelerini de

7. Profesör Ceyhan: Yüzerken de mesafeyi korumak lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere denizi tercih etmelerini tavisye etti ve yüzerken de sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini vurguladı.

8. Üç GSM operatörüne bayramdaki kesinti nedeniyle inceleme

Ulaştırma Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yaşanan hat kesintileriyle ilgili inceleme başlattı.

9. Bilim Kurulu üyesi: Toplumda iki uç nokta oluştu, ikinci dalgayı yaşayabiliriz

Bilim Kurulu üyesi, salgın döneminde “Masayı sildim mi”, “Kapı kolunu sildim mi” diye obsesif kompulsif bozukluk (OKB) göstermeye başlayan ve önlemlerden yorulduğu için umursamaz davranan iki uç noktanın oluştuğunu belirtti.

10. Belediyelerin cumhurbaşkanından nasıl kaynak talep edeceği genelgeyle anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı belediyelerin bütçe talepleri sırasında belirtmesi gereken nitelikleri açıkladı.

11. Clearstream, BDDK’nın getirdiği muafiyetin ardından Türk Lirası işlemlere başladı

Clearstream, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) işlem sınırlamalarından muaf tutmasının ardından Türk Lirası işlemlerine yeniden başladı.

12. Polisin, bir siyahı gözaltına alırken boğarak öldürmesi Minneapolis’te halkı sokağa döktü

ABD’nin Minneapolis kentinde, bir siyahın, onu gözaltına almak isteyen polis tarafından boğularak öldürülmesi yüzlerce kişiyi sokağa döktü.