Akşam Postası / 27 Mayıs 2019

1- İstanbul seçimi aday listesi kesinleşti: Pusuladan dört parti ve beş bağımsız eksildi

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde dört parti adayı ve 17 bağımsız aday yarışacağı kesinleşti.

2- Demirtaş’tan ‘AKP’yle pazarlık’ yanıtı: O tıynette olsak hapiste olmazdık

Duruşmadan…

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş tahliyesi için AKP’yle pazarlık yapılıp yapılmadığına ilişkin, “O tıynette olsaydık iki buçuk yıldır burada olmazdık” diye yanıt verdi.

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3- Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye anadil ve eşit yurttaşlık mesajları: Ama silah kalkmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da HDP tabanının kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda anadilde eğitimden eşit yurttaşlığa kadar bir dizi mesaj verirken, “Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor” dedi.

4- HDP: Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe açıklaması çok önemli

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiği yönündeki açıklamasını ‘çok önemli buldu.’

5- Optimar anketi: İmamoğlu yüzde 52

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar’ın 23 Haziran’daki İstanbul belediye başkanlığı seçime ilişkin yaptığı araştırma CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

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6- Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da AKP adayı Binali Yıldırım lehine anket sonucu açıklayan MAK Danışmanlık, yinelenecek seçime bir aydan kısa bir süre kala CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun iki puan önde gittiğini bildirdi.

7- A&G Araştırma: YSK iptal kararıyla kızgın demiri AKP’nin kucağına bıraktı

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, yenilenecek İstanbul seçimiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı ardından başlayan sürecin Ekrem İmamoğlu lehine işlediğini söyledi.

8- Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe’de görev almayacağım

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulüpte bir daha görev almayacağını açıklarken “Ancak Fenerbahçe’ye küsemem. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir” dedi.

9- Mikrofonu açık unutunca… NTV spikeri Oğuz Haksever, Erdoğan’a ‘patladı’: Canına okumuşsun

NTV’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yassıada değil Yaslıada” dediği haber ekrandayken mikrofonun açık kalması nedeniyle spiker Oğuz Haksever’in “Neresi yaslı be, canına okumuşsun” dediği duyuldu.

10- İddia: AA genel müdürü ‘sonsuza kadar görevdeyim’ mesajı vermiş

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 31 Mart gecesi seçim sonuçlarının yayını sırasında veri akışını kesen Anadolu Ajansı’nda ‘siyasi gerekçelerle genel kurul ertelemesi yapıldığını’ ve son genel kurulda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen genel müdürün ‘garip yorumlarda bulunduğunu’ yazdı.

11- Trump: İran ile yeni bir nükleer anlaşma, mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında İran ile önceki başkan Barack Obama döneminde varılan nükleer anlaşmaya benzer yeni bir anlaşmanın ‘mümkün olabileceğini’ söylerken, İran’da ‘rejim değişikliği hedeflemediklerini’ yineledi.

12- Avrupa’da merkezin çöküşü: Merkez sağ ve sol ilk kez AP’de çoğunluğu kaybetti

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde merkez sağ ve merkez sol grup ilk kez çoğunluğu sağlayamadı. Aşırı sağ, liberaller ve yeşiller yükseldi.

13- Çipras, AP ve Atina belediyesini kaybedince: Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan’da iktidar partisi Syriza, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Atina belediye başkanlığını kaybetmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldı.