Akşam Postası / 27 Mayıs 2018

1- İnce, dış politikada ‘barış’ istiyor: Esad’la görüşebilir, Şam’a büyükelçi gönderebilirim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceğini ve Şam’a büyükelçi gönderebileceğini söyledi.

2- ‘Cumhur ittifakı’: AKP genel başkanının fotoğrafı MHP broşüründe

MHP, 24 Haziran seçim kampanyası için dağıtacağı broşürlere genel başkan Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını koydu.

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3- Putin’in ‘gazı’, Yenişafak’ta adresini buldu: ABD F-35 vermezse Rusya’dan SU-57 alırız

ABD’nin, ilk etapta 100 adet sipariş edilen F-35 savaş uçaklarına ambargo uygulama ihtimali üzerine Türkiye’nin Rus yapımı SU-57’lere yönelebileceği öne sürüldü.

4- Koç’tan ‘FETÖ’ iddiasına 3 Temmuz’lu yanıt: Başkanımız ‘Ali bizim Ali’miz’ demeliydi

Fenerbahçe başkan adayı işadamı Ali Koç, hakkında çıkan ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasına 3 Temmuz şike kumpası sürecindeki tavrını hatırlatarak yanıt verirken, “Başkanımız (Aziz Yıldırım) ‘Ali bizim Ali’mizdir! 3 Temmuz’da Ali dik durdu’ deyip beni korumalıydı, yapmadı. Kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz” dedi.

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5- Başbakana göre muhalefetin elinde balyoz var: Yolları, tünelleri yok edecekler

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin imkan bulması durumunda 16 yıldır Türkiye’de yapılan tünelleri, yolları ve hastaneleri balyozla yok edeceğini öne sürdü.

6- İnce gördü ve artırdı: Bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar para

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında 1000 lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak” dedi.

7- Bahçeli çıtayı yükseltti: ‘Cumhur ittifakı’ tarihin akışını değiştirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın tarihin akışını değiştireceğini öne sürdü.

8- Ayvalık’ta facia: Tekneyle açılan dört arkadaşı Ege aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi limanından gece 01.30 sıralarında denize açılan beş kişinin içinde bulunduğu ‘Belinay‘ isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Bir kişi kurtarılırken, kayıp dört kişi aranıyor.

9- Adana’da kaymakamlık binasında iş cinayeti: 60 yaşındaki işçi beton zemine düştü

Adana’da kaymakamlığın yeni binasının inşaatında çalışan işçi, tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

10- Resmi açıklama: Deyr ez Zor’da dört Rus askeri öldürüldü

Rusya, Suriye’nin Deyr ez Zor kentinde düzenlenen saldırı sonucunda dört Rus askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını duyurdu.

11- Bu bir rekor: Bir şişe şarap 600 bin liraya satıldı

Fransa’da 1774 yılında üretilen bir şişe şarap 103 bin 700 avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Bu tarihte bir şişe şarabın bulduğu en yüksek değer.