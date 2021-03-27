Akşam Postası / 27 Mart 2021

1. Koca ‘Yalan söylemediğimin belgesi’ dedi ama tarihler tutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’nin BioNTech aşısı siparişiyle ilgili paylaştığı belgedeki tarihler bazı soru işaretlerini ortaya çıkardı.

2. Borsa İstanbul yönetiminin ‘huzur hakkı’ 24 bin liraya çıktı, CHP ‘Hesabı sorulacak’ dedi

Borsa İstanbul’un yönetim kurulu üyeleri için ödenen ‘huzur hakkı’, 18 bin liradan 24 bin liraya çıkarıldı.

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3. Hamileyken 16 kez bıçaklanıp öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmış!

İzmir’de imam nikahlı eşi tarafından 16 kez bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün daha önce ölüm tehdidi nedeniyle koruma kararı aldırttığı ortaya çıktı.

4. Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı

Kanal İstanbul projesine ait imar planları onaylanarak askıya çıkarıldı.

5. Yemeksepeti’ne siber saldırı: Kullanıcı bilgileri kısmen ele geçirildi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan yemek sipariş portalı Yemeksepeti, siber korsanların saldırısı sonucunda veri tabanındaki kullanıcı bilgilerinin bir bölümünün ele geçirildiğini duyurdu.

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6. Limak’ın dokuz yıl önce yaptığı karayolunda 85 metrelik çöküntü!

Fotoğraf: DHA

Düzce ile Zonguldak’ı bağlayan D-655 karayolunun 85 metrelik bölümü çöktü. Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

7. Britanya’da aralıktan beri Covid-19’dan hastaneye yatırılan her 25 kişiden biri aşılı

Britanya’da aralıktan beri Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her 25 kişiden birinin en az bir doz aşı olduğu açıklandı.

8. Davalık olmuştu: Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi için yeni ihale

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilecek.

9. Prof. Ceyhan: ‘İntranazal Covid’ bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a göre burundan sprey olarak uygulanan ‘intranazal Covid‘, bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı, teoride ise en ideal aşı.

10. Dört ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.