Akşam Postası / 27 Mart 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye yükseldi; vaka sayısı 5 bin 698

Covid-19 nedeniyle Türkiye’de son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti.

2- Hafta sonu sahiller, piknik ve mesire yerleri yasaklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “OHAL’e gerek yok demem” deyip yeni önlemleri açıkladı: Mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yok; hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahilde oturmak, yürümek, koşmak, balık tutmak yasak.

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3- ‘Corona’ önlemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): “Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak.”… Rize’deki dört köy ve bir belde karantinada… Üç ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacak… THY, sürdürdüğü için hayli eleştiri topladığı New York uçuşlarını durdurdu…

4- İtalya’da rekor sayı: Son 24 saatte 969 kişi daha öldü, can kaybı 9 bin 134’e çıktı

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 696 kişi artarak 9 bin 134’e yükseldi.

5- ‘Corona’ günlüğü

İspanya’da 769 artışla can kaybı 4 bin 858’e yükseldi… İran’da son 24 saatte 144 kişi öldü, toplam sayı 2 bin 378’e yükseldi… Güney Afrika’dan ilk ölüm haberi…

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Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

6- Ekonomide güven endeksi daha ‘corona etkisi’ başlamadan yüzde 5.9 düşmüş

Ekonomik güven endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 5.9 düşerek 91.8 seviyesine geriledi.

7- Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 3.89 arttı: İlk defa sanal marketler de ölçüldü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun martta bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345, yoksulluk sınırının ise 7 bin 639 liraya çıktığını açıkladı.

8- Kadıköy’ün simgelerinden Rexx sineması, faaliyetine son verdi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki önemli kültür-sanat mekanlarından Rexx sineması, mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Sinemanın tahliyesine başlandı.

9- ABD’nin ödül koyduğu Maduro’dan Trump’a: Irkçı kovboylar gibi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD’nin 15 milyon dolar (96 milyon lira) ödül koymasına ilişkin, “(ABD Başkanı) Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı” dedi.

10- Ajaxlı futbolcu iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı

Fotoğraf: Reuters

Alman futbol takımı Werder Bremen ile 8 Temmuz 2017’de oynanan karşılaşmada kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan Hollanda’nın Ajax takımınının futbolcusu Abdelhak Nouri, iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı.