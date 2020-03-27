Akşam Postası / 27 Mart 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye yükseldi; vaka sayısı 5 bin 698
Covid-19 nedeniyle Türkiye’de son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti.
2- Hafta sonu sahiller, piknik ve mesire yerleri yasaklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “OHAL’e gerek yok demem” deyip yeni önlemleri açıkladı: Mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yok; hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahilde oturmak, yürümek, koşmak, balık tutmak yasak.
TÜSİAD başkanı: Paket çözüm olmaz; hanehalkına ödeme gündeme gelmeli
Anket: Salgın, araç parçası tedarik sektöründe 100 bin çalışanı etkileyecek
Hyundai’de ‘corona’ya rağmen faaliyetlerin sürmesini eleştiren işçi kovuldu
Eczacılardan ‘corona efsaneleri’ dosyası
İmamoğlu: Hükümet tek başına altından kalkamaz
3- ‘Corona’ önlemleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): “Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak.”… Rize’deki dört köy ve bir belde karantinada… Üç ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacak… THY, sürdürdüğü için hayli eleştiri topladığı New York uçuşlarını durdurdu…
Uyarılara rağmen özellerde paralı ‘corona’ testine devam
FB Beko’da dört kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Kızı Dilek’i ‘corona’dan kaybeden baba: Tek evladımı kaybetmenin acısını yaşıyorum
Kapatılan hamamda kumar oynayanlara 47 bin 670 lira ceza
Karantinadan kaçan şahıs yakalanıp hastaneye geri götürüldü
Diyanet hac işlemlerini erteledi
Cumhurbaşkanlığının ‘corona’ sitesi açıldı
Cuma sadece Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet’in belirlediği kişilerle kılındı
4- İtalya’da rekor sayı: Son 24 saatte 969 kişi daha öldü, can kaybı 9 bin 134’e çıktı
İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 696 kişi artarak 9 bin 134’e yükseldi.
5- ‘Corona’ günlüğü
İspanya’da 769 artışla can kaybı 4 bin 858’e yükseldi… İran’da son 24 saatte 144 kişi öldü, toplam sayı 2 bin 378’e yükseldi… Güney Afrika’dan ilk ölüm haberi…
İtalya: Salgının yayılma hızı henüz zirveyi görmedi
Fransız yetkili: Paris’te 48 saatte kapasite aşılacak, facia olabilir
İtalyan doktorlar ‘corona’ günlerini anlatıyor: Fırtına vurduğunda hazırlıksızdık
New Yorklu doktor acilden ‘corona’ görüntüleri paylaştı: Geç kaldık
Britanya başbakanı da ‘corona’ya yakalandı
Araştırma: ‘Corona’ İtalya’da ocakta başladı, bir buçuk ay fark edilmedi
İsrail ‘corona’ karantinası için orduyu devreye soktu
Ralph Lauren önlük üretecek; ‘corona’yla mücadele için 10 milyon dolar bağışlayacak
Tokyo’da valinin çağrısıyla ‘corona stokçuluğu’ başladı, uzun kuyruklar oluştu
ABD’de market ürünlerine kasten öksüren kadın tutuklandı: ‘Terör’den yargılanabilir
Senegal’de sokak sanatçıları ‘corona’ya karşı mücadeleye eserleriyle katıldı
6- Ekonomide güven endeksi daha ‘corona etkisi’ başlamadan yüzde 5.9 düşmüş
Ekonomik güven endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 5.9 düşerek 91.8 seviyesine geriledi.
7- Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 3.89 arttı: İlk defa sanal marketler de ölçüldü
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun martta bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345, yoksulluk sınırının ise 7 bin 639 liraya çıktığını açıkladı.
8- Kadıköy’ün simgelerinden Rexx sineması, faaliyetine son verdi
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki önemli kültür-sanat mekanlarından Rexx sineması, mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Sinemanın tahliyesine başlandı.
9- ABD’nin ödül koyduğu Maduro’dan Trump’a: Irkçı kovboylar gibi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD’nin 15 milyon dolar (96 milyon lira) ödül koymasına ilişkin, “(ABD Başkanı) Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı” dedi.
Acil servis görevlilerini kaza yerinde darp eden şahıslar serbest bırakıldı
10- Ajaxlı futbolcu iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı
Alman futbol takımı Werder Bremen ile 8 Temmuz 2017’de oynanan karşılaşmada kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan Hollanda’nın Ajax takımınının futbolcusu Abdelhak Nouri, iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı.