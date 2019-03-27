Akşam Postası / 27 Mart 2019

1. Bankalar Birliği: Yurt dışına likitide verilmediği değerlendirmesi gerçek değil

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışında yerleşik bankalara likidite vermediği veya bankalarla TL-yabancı para takas işlemi (swap) yapmadığı, bu nedenlerle yurtdışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



2. AKP’li Özhaseki savunmada: ‘FETÖ’ye 1 metrekare arsa vermedim

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Başkan adayı, ‘FETÖ’ye 1 metrekare arsa vermediğini belirterek “Boydak’larla oturup kalkmayan var mıydı?” diye sordu.



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3. Türkiye’den yola çıkan tanker Libya açıklarında mülteciler tarafından kaçırıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı Limanı’ndan kalkan bir tanker, Libya açıklarında mülteciler tarafından kaçırıldı.



4. Erdoğan ‘Bedel ödeyecekler’ demişti: Hürriyet üç bankanın adını verdi

Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Türk Lirası’nda cuma günkü keskin değer kaybının ardından bazı bankaların ‘kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma dahil cezalarla karşı karşıya kalabileceği’ belirtildi.



5. ‘Merkez’in adımları ve ‘swap’ yükselişinin ardından dolar 5.40’ın hemen altında

Merkez Bankası’nın adımları ve swap faizlerindeki yükselişin ardından Türk Lirası’nda toparlanma hızlanırken, saat 09:43 itibariyle dolar/TL 5.40’ın altına kadar geriledi.



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6. Ankara’da bir ağır ceza hakimi ve Yargıtay tetkik hakimi ‘FETÖ’den gözaltına alındı

Ankara’da bir ağır ceza hakimi ve Yargıtay tetkik hakimi ‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alındı.



7. ABD’den Türkiye, İran ve BAE’deki şahıs ve şirketlere ‘Devrim Muhafızları’ yaptırımı

ABD, Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şahıs ve şirketlere İran Devrim Muhafızları’nın faaliyetlerini finanse etmeye milyarlarca dolar destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırımlar getirdi.

8. Yıldırım’a göre genel seçim havası faydasız: Aday öne çıksa sonuç çok daha farklı olurdu

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.

9. Altın takıda taksitli alışveriş yasağı kalkıyor

Son dönemde Türkiye’de tekrar artışa geçen altın alışverişini teşvik için iktidardan bir hamle daha geldi.



10. CHP’li Altay’a ‘cumhurbaşkanına tehdit’ soruşturması

CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit’ suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gerekçe Altay’ın Karadeniz TV’de yaptığı açıklamalar.

11. Ankara’da sebze fiyatları martta da arttı, üç aylık artış yüzde 40’ı geçti

Türk-İş’in ‘açlık ve yoksulluk’ araştırmasına göre Ankara’da mart ayında gıda fiyatları aylık yüzde 0.73 düşerken, 12 aylık dönemde yüzde 21.13 yükseldi.

12. İstanbul’da yönetmeni öldüren figürana 21 yıl üç ay hapis

İstanbul’da yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u öldüren 19 yaşındaki figüran Osman A.’ya iki suçtan toplamda 21 yıl üç ay hapis cezası verildi.

