Akşam Postası / 27 Mart 2017

1- ‘Hayır’a karşı tüm kurumlar devrede’: CHP’nin muhtarlar toplantısına soruşturma

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan 50 muhtara soruşturma açıldı.

2- Başbakanın ‘içi rahat’: Kritik durum görmüyorum, referandum ‘Evet’le sonuçlanır

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda kritik bir durum görmediğini belirterek “Rahat ‘Evet’le sonuçlanır” dedi.

3- SONAR anketi: ‘Hayır’ yüzde 51,2; ‘Evet’ yüzde 48.8, ‘Hayır’ rahatça ifade edilemiyor

SONAR Araştırma Şirketi referandumda ‘Hayır’ oylarını yüzde 51.2, ‘Evet’ oylarını ise yüzde 48.8 olarak tahmin etti.

4- Erdoğan’a göre ‘bugünün’ ‘Hayır’cıları: Dünün ikna odalarını kuranlar onlardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceklerin başörtülü öğrencilere yönelik uygulanan ‘ikna odaları’nın kurucuları olduğunu öne sürdü.

5- PYD lideri Müslim’e göre Rakka ‘demokratik federal’ sistemin bir parçası olabilir

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) harekat başlattığı Rakka’nın ‘demokratik federal’ sisteme katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

6- Oğan’ın iddiası: AKP ülkücülere kan döktürüp referandumu iptal ettirmeyi planlıyor

Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından son olarak dün Yozgat’ta saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP’li yöneticiler Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin’i sorumlu tuttu.

Oğan, “AKP’nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak, birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek” dedi.

7- MHP’den ihraç edilen Özdağ’a göre gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor

MHP’den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, “Baskı yapsalar da, halkı korkutmaya çalışsalar da gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor” dedi.

8- AP komisyonu başkanından ‘açık çağrı’: Referandumda ‘Hayır’ oyu verin

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu verilmesi çağrısı yaptı.

9- Yeşiller Eş Başkanı Özdemir: Korkmadan ‘Hayır’ deyin, biz arkanızdayız

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ deme çağrısında bulundu.

10- İsviçre’de Erdoğan karşıtı ‘silahlı’ pankart hakkında soruşturma başlatıldı

İsviçre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan silahlı pankart hakkında harekete geçti.

11- Hakkari’de helikoptere PKK ateşi: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK’lıların helikoptere ateş açması sonucu astsubay başçavuş Gökhan Altınalana hayatını kaybetti.

12- Darbe girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Yılmazer ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

13- DSG, IŞİD’in ‘başkent’i Rakka yakınlarındaki Tabka havaalanını ele geçirdi

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’nin oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) IŞİD’in ‘başkent’i konumundaki Rakka yakınlarındaki Tabka Havalimanı’nı ele geçirdi.

14- Diyarbakır’da sekiz yaşındaki çocuğu öldüren gaz fişeğinin ‘kaybolmasına’ takipsizlik

Diyarbakır’da 2006 yılında sekiz yaşındaki Enes Ata adlı çocuğun ölümüne yol açan ve davanın en önemli delili sayılan gaz fişeğinin adli emanette kaybolmasına ilişkin soruşturmada, ‘zaman aşımı’ gerekçe gösterilerek sorumlu memur hakkında takipsizlik kararı verildi.

15- İran’dan Türkiye’ye: İnsani meseleleri siyasete alet etmemeyi öğrenin

İran, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın “İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir” açıklamasını ‘tuhaf’ ve ‘alakasız’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran’ın bölgede yayılmacı politikalar izlediğine yönelik ifadelerini ise ‘kabul edilemez’ olarak yorumladı.

16- Kaynak’a göre İran ‘yanlış anladı’: 3 milyon mültecinin gelmesini engelledik dedim

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’ın ‘tuhaf’ ve ‘alakasız’ diye nitelediği “İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir” yönündeki sözlerinin İran’a yanlış tercüme edildiğini söyledi.

17- ‘Hayır’cılara bir saldırı daha: Balıkesir’de CHP aracının lastikleri kesildi, ‘Hayır’lar çizildi

CHP Balıkesir il başkanlığının referandum çalışmalarında kullandığı parti aracının tüm lastikleri kesildi, ‘Hayır’ yazılı görselleri çizildi, yazılar kazındı.

18- Süreç bitince: Beşiktaş’taki ‘Barış-Aşiti Sokağı’yla ilgili inceleme başlatıldı

Beşiktaş’ın Dikilitaş semtindeki ‘Barış Sokağı’nın adının Kürtçe ‘barış’ anlamına gelen ‘Aşiti’ eklenmesiyle, ‘Barış-Aşiti Sokağı’ olarak değiştirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

19- Başbakanın ‘yolsuzluk’la suçlandığı eylemde gözaltına alınan muhalif Rus lidere hapis

Rusya’da yolsuzlukların protesto edildiği eylemde gözaltına alınan Yolsuzlukla Mücadele Fonu lideri Aleksey Navalny, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

20- Trump’ın ‘abartılan oyuncu’ dediği Streep’ten ‘rövanş’: İlk yasa tasarısı başarısız olan sensin

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘abartılan oyuncu’ diye nitelediği Meryl Streep, Trump’ın ilk sağlık reformu tasarısının geri çekilmesinin ardından ‘rövanşını aldı.’

21- Uber kaza sonrası sürücüsüz araçlarının ‘fişini çekti’

Akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulaması Uber, sürücüsüz araçlarını trafikten çekti.