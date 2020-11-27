Akşam Postası / 27 Kasım 2020

1. Erdoğan, ‘Kapalı alanlarda dikkat edilmiyor’ dedi: Tedbir almaya mecburuz ve alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, kapalı mekanlarda dikkat edilmediğini belirterek, “Tedbir almaya mecburuz ve alacağız” yanıtını verdi.

2. Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevi son buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevinin sona erdiğini bildirdi.

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3. HSK, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti.

4. İçişleri Bakanlığı: Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Menemen Belediyesi’nin, ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan başkanı Serdar Aksoy’un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

5. Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

Ekonomik güven endeksi, bu ay aylık bazda yüzde 3.5 azalarak 89.5 değerine geriledi.

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6. Tutanaktaki ’18 yıl önce araba var mıydı’ ifadesi istifa getirdi

TBMM Tutanak Hizmetleri başkan yardımcısı, incelenmemiş tutanakta değişiklik yapıldığına yönelik soruşturma sürerken istifa etti.

7. Davutoğlu’nun ‘corona’ testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

8. AFAD: Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 11:27’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu açıkladı. Derinliği ise 6.9 kilometre.

9. Trump: Seçiciler Kurulu Biden’ın başkanlığını kesinleştirirse Beyaz Saray’ı bırakırım

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu’nun Joe Biden’ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray’ı bırakacağını söyledi.

10. Maradona son yolculuğuna uğurlandı: Anne ve babasının yanına defnedildi

Fotoğraf: Reuters

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona toprağa verildi.