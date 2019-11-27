Akşam Postası / 27 Kasım 2019

1- Türkiye, YPG anlaşmazlığı nedeniyle NATO’nun Baltık planına destek vermiyor

NATO güvenlik ittifakından dört üst düzey kaynak, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yürüttüğü askeri harekata siyasi destek isteyen Türkiye’nin bu nedenle NATO’nun Baltık ülkeleri ile Polonya’yı savunma planına onay vermediğini söyledi.

2- Dava dosyası ‘rüşvet dolu’ ama 17-25 Aralık’ın tek davasında 21 sanığa da beraat

Türkiye gündemini sarsan ’17-25 Aralık soruşturmaları sonrası’ açılan tek davada karar çıktı. Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve firma sahiplerinin yargılandığı, dönemin Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir dahil 21 sanıklı davada mahkeme beraate hükmetti. Karara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü itiraz etti. 57 sayfalık gerekçeli karara ise ilginç rüşvet diyalogları girdi.

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3- Çavuşoğlu: S-400’ü kutuda tutmak için almadık; garanti olursa Patriot da alabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi için “Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var” diye konuştu.

4- ABD Temsilciler Meclisi azil soruşturmasında Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, resmi suçlamalarla sonuçlanabilecek azil soruşturması kapsamında başkan Donald Trump’ı soruları yanıtlamak üzere 4 Aralık’ta ifadeye çağırdı.

5- Bakan, ‘termik yasası’ndaki 2.5 yıllık ‘filtre ertelemesi’ni altı aya çekmeyi planlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takılması için tanınan iki buçuk yıllık ek süreyi fiilen altı ay olarak uygulamayı planladıklarını açıkladı.

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6- Yeni havalimanı maliyetleri artırınca Atlasglobal uçuşlarına ara verdi

Türkiye’nin özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu.

7- CHP, RTÜK üyeliği için yeniden Faruk Bildirici’yi aday gösterdi

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı’na bildirdi.

8- Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, kendisinden dört gündür haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak, foseptik çukurunda ölü bulundu.

9- EGM: Taksim’de kadınlara değil ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’ye’ müdahale edildi

Fotoğraf: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün İstanbul’un Taksim Meydanı’nda eylem yapan kadınlara polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’nin de yer aldığı’ 50 kişilik grubun ikazlara rağmen alandan ayrılmaması üzerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

10- AYM, cinsel istismar iddiasında ‘takipsizlik’ kararını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), cinsel istismar iddiasında ‘takipsizlik’ kararını hak ihlali saydı.

11- Turkuvaz Medya, Rabia Naz’ın babasına tazminat davası açtı

Turkuvaz Medya Grubu, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve söyleşi verdiği Yurt gazetesine tazminat davası açtı.

12- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Horonda benden iyisini bilmiyorum, birlikte de oynarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su sorunu başgösterdiğini öne sürerek, kendisini “Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız” diye yanıt verdi.

13- Danimarka, Türkiye vatandaşlığı da bulunan IŞİD’liyi vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka hükümeti S.K. adında 25 yaşındaki Türkiye-Danimarka çift vatandaşlığı bulunan bir IŞİD’liyi vatandaşlıktan çıkardı.

14- Süper Lig’in ilk kadın kulüp başkanı: Her takımın fanatik kadın taraftarı var ama küfürden dolayı tribünde yerini alamıyor

Süper Lig’in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı hayalinin futbolda kurumsallık ve küfürsüz stat olduğunu söyledi.

15- Sarar ekonomik gerekçelerle küçülme açıkladı; yönetim kurulu başkanı ‘Emeklileri çıkartıyoruz’ dedi

‘Genel giderlerin fazlalığı ve ihracat siparişlerindeki düşüşler sebebiyle’ çalışanlarına toplu işten çıkarma olacağını ifade eden bir yazı gönderen Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, daha sonra küçülme kararını şöyle açıkladı: “Emeklileri çıkartıyoruz, onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz.”

16- AKP’li Ünal’dan Babacan yorumu: Açıklamalarında yeni bir şey yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP’den istifa ederek yeni parti kurmak için kolları sıvayan Ali Babacan için “Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil” dedi.

17- Albayrak: 2019 yılında işsizlik yüzde 12,9 olacak; hedeflerimizin ilerisindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor” dedi. Albayrak bu oranın 2020 yılında yüzde 11,8 olacağını söyledi.

18- TikTok’tan, Çin’in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken kullanıcıya sansür

Sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir kadının ‘Çin’in Uygur Türkleri’ni kampta tutmasını eleştiren’ videosunun ardından hesabına bir ay süreyle erişim engeli koydu.