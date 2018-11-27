Akşam Postası / 27 Kasım 2018

1. Erdoğan 20 ilin adaylarını açıkladı: Ankara’da Özhaseki, İzmir’de Zeybekci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

2. Türk-İş’e göre açlık sınırı 2 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira olarak hesaplandı.

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3. Erdoğan’dan ABD’ye: YPG’nin önünden çekilin, ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Suriye’de YPG’nin önünden çekilmesini, aksi takdirde yapılması gerekenin yapılacağını belirtirken “MGK’da çok önemli kararlar alacağız” dedi.

4. Tuzla’da gömülü kimyasal atık bulundu: Beş kişi gözaltında, bölge kapatıldı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde araziye gömülmüş kimyasal atık bulundu. Beş kişin gözaltına alınırken bölge kapatıldı.

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5. Köpeğe eziyetin cezası: Altı ay barınakta çalışacak

Muğla’da köpeğini otomobilinin arkasına bağlayarak sürükleyen kişiye verilen iki yıl hapis cezası, araç kullanmama ve hayvan bakım merkezinde çalışması koşuluyla ertelendi.

6. Akşener’den Erdoğan’a: En büyük stokçu sensin, 300 lüks aracın var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın zamların önüne geçme gerekçesiyle soğan depolarına yönelik yaptırdığı baskınları eleştirirken, “En büyük stokçu sensin. Onlarca özel uçağın, 300 tane lüks aracın var” dedi.

7. Bakana yetki: İşsizlik Fonu’nun yüzde 50’si işsizlik maaşı dışında kullanılabilecek

İşsizlik Fonu’nda biriken paranın yüzde 30’unun işsizlere maaş ödemesi dışında da kullanılabilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanına verilen yetkinin üst sınırı yüzde 50’ye çıkarıldı.

8. Gözaltındaki öğrencilerin kimliğini paylaşan gazeteci Mevlüt Yüksel’e iki yıl altı ay hapis

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Hürriyet’e saldırı davası: 26 kişiye bir yıl sekiz ay hapis; 25 kişiye beraat

Üç sene önce Hürriyet gazetesine 48 saat içinde iki kez tekbirli saldırıda bulunan 26 kişi hakkında bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Davada 25 sanık ise beraat etti.

10. Erdoğan’dan Çankaya, Beşiktaş ve Kadıköylülere: Türkiye umurlarında değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçelerdeki CHP seçmenine yönelik, “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir” dedi.

11. İki yıl sonra: Diplomatik krizin kazıdan men ettiği Avusturya ekibi Efes’e döndü

Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik kriz sebebiyle iki yıl önce kazı izni iptal edilen Avusturya ekibi, Efes antik kentinde yeniden çalışmaya başladı.

12. Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok ‘hipnoz davası’ndan beraat etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı başsavcısı emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, askeriyedeki ‘FETÖ’ soruşturmasında üç askerin ifadesini hipnozla alarak işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

13. Kreşte dayağa 3 bin lira ceza çıktı, o da ertelendi

Ankara’da özel bir kreşte üç yaşındaki çocuğu döven öğretmene ertelemeli olarak 3 bin lira para cezası verildi.

14. Karadeniz’de gerilim sürüyor: Rusya, Ukraynalı denizciyi tutukladı

Rusya, sınır ihlali gerekçesiyle el koyduğu Ukrayna gemisinde bulunan mürettebatlardan birini tutukladı.