Akşam Postası / 27 Haziran 2020

1- ‘İşçilikten geldim’ diyen Erdoğan: Kazanılmış hakları korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatına ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili tartışmalara, kendisinini de işçilikten geldiğini anımsatarak yanıt verdi: “Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve işçilikten gelen ferdi olarak en başta görevimizdir.”

2- ‘Corona’ önlemli YKS’de 2 milyon 437 bin öğrenci ter döktü

Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Saat 10:15’te başlayan ve ‘corona’ önlemlerinin alındığı sınavda 2 milyon 437 bin 119 öğrenci ter döktü. Sınav nedeniyle saat 15:00’e kadar sokak kısıtlaması uygulandı.

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3- ‘Corona’ önlemleri | Gaziantep’in İslahiye ilçesinde altı ev karantina altında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde altı ev karantinaya alındı. Bayraktepe Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan ailesine yardım etmek için giden S.K’nın ) testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışması sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 42 kişinin yaşadığı evler için karantina kararı alındı.

4- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 100 artışla 43 bin 514

Britanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 100 artışla 43 bin 514’e çıktı.

5- Tunç Soyer: Üç yıl sonra Kordon’da denize girilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘corona’ koşullarına rağmen kente dönük projelere tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, üç yıl sonra İzmir’in simgesi Kordon’da denize girilebileceği vaadinde bulundu.

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6- Glifosat davasında bilirkişi: Kansere yol açıyor, Türkiye’de yasaklanmalı

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in ürettiği glifosat etken maddeli RoundUp adlı tarım ilacına karşı Türkiye’de açılan davanın duruşması 10 Temmuz’da görülecek. Mahkemenin bilirkişi atadığı Ankara Üniversitesi’nden Ziraat Fakültesi Bitkileri Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, bilimsel çalışmaların glifosatın kanserojen etkisi olduğunu gösterdiğini, bu nedenle RoundUp’ın yasaklanması yönünde bir rapor yazdıklarını söyledi.

7- Çift rahmi olan kadın ikizlere hamile ve bebekleri ayrı rahimlerde taşıyor

Britanya’da yaşayan bir kadın, hamileliğinin 12’nci haftasında ultrason için doktora gittiğinde iki rahmi olduğunu öğrendi. Üstelik ikizlere hamileydi ve ikizleri ayrı ayrı rahimlerde taşıyordu; başka deyişle iki rahimde de birer bebek.

8- ‘Kazı kazan’da üç yıl arayla iki kez 4 milyon dolar kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Mark Clark, şans oyunlarından 4 milyon dolar (27.4 milyon lira) kazandı. Hem de iki kez!