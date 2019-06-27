Akşam Postası / 27 Haziran 2019

1- Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ve görevi devraldı

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ‘ikinci kez’ il seçim kurulundan aldı. Fotoğraf: CHP

23 Haziran’da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, il seçim kurulundan mazbatasını ‘ikinci kez’ aldı.

2- Reuters: Yenilgi, süreci hızlandırdı; Babacan ve Gül sonbaharda parti kuruyor

Haberde, ‘Babacan ve Gül’ün partiyi altı ay gibi bir sürede kurmayı düşündüklerini, fakat AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin en büyük kentlerini kaybetmiş olmasının süreci hızlandırdığı’ belirtildi.

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3- Erdoğan, Japonlardan ‘feyz aldı’: Kadın üniversiteleri kuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite yönetiminin fahri doktora unvanı verdiği Erdoğan, Türkiye’de de ‘kadın üniversitesi’ kurulması için adım atılacağını söyledi.

4- Akkuyu nükleer santrali türbinlerinin imalatına başlandı

General Electric (GE) ve AtomEnergoMash JSC’nin ortak olduğu AAEM Turbine Technology şirketi, GE Steam Power ile birlikte Akkuyu nükleer santralinde kullanılacak buhar türbinlerinin imalatına başladı.

5- Rabia Naz’ın babası AKP’li Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu, basını da kınadı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümünün üstünü örtmeye çalıştığı gerekçesiyle AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu. Vatan, Star gazetesi ve Habertürk’ü de konuya ilişkin haberleri nedeniyle kınadı.

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6- Seçim iptaline karşı çıkan YSK üyesinin eşine ‘tayin’

İstanbul seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan dört YSK üyesinden biri olan kıdemli hâkim Kürşat Hamurcu’nun eşi Şahizer Hamurcu, talep etmediği halde başka bir mahkemeye atandı.

7- Merkel bir kez daha ‘titreme nöbeti’ geçirdi

Merkel’in titremesi ikinci kez kameralara yansıdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde ikinci defa ‘titreme nöbeti’ geçirdi. Merkel geçen hafta da Ukrayna devlet başkanını karşılama töreninde benzer bir titreme nöbeti geçirmiş, o anlar kameralara yansımıştı.

8- Yunanistan, Girit’te sondaj için Amerikan ve Fransız firmalarla anlaştı

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020’de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

9- İYİ Partili Çıray: Kürtler kendilerine terörist diyenlere sandıkta şamarı attı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İstanbul seçiminden önce PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasının ‘Kürtlere hakaret’ olduğunu söyledi.

10- Sinop’taki nükleer santral projesi maliyet nedeniyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinop’ta Japonya ile birlikte yapılması öngörülen nükleer santral hakkındaki çalışmaların maliyetlerin artması nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

11- Liradan kaçışta rekor üstüne rekor: Döviz hesapları 190 milyar dolara dayandı

Yurt içindeki banka müşterilerinin döviz hesapları 21 Haziran haftasında 1.44 milyar dolar artışla 186.62 milyar dolara yükselerek tarihi rekor seviyeyi yeniledi.

12- CHP’li Çeviköz: Anlaşmaya göre Erdoğan F-35’leri mahkemeye taşıyamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, F-35 anlaşmasına göre, katılımcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için ulusal ya da uluslararası mahkemeye başvurulmayacağını belirtti.

13- Yavaş’tan Halk Ekmek’e soruşturma: AKP’ye bedava ‘Şampiyon Ekmek’ gönderilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında yolsuzluk soruşturması açtığı öğrenildi.

14- Fransa’da burkini tartışması büyüyor: İki havuz kompleksi kapatıldı

Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna burkiniyle giren Müslüman kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.