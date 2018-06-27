Akşam Postası / 27 Haziran 2018

1- İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin, ağzımdan ‘kurultay’ duyamayacaksınız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin” dedi.

2- MHP genel başkan yardımcısı: Meclis’te biz ne dersek o olacaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin seçimlerde Meclis’in kilit partisi olduğunu belirterek “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi.

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3- Bakan Soylu, HDP lideri Buldan’ı tehdit etmiş: Size artık yaşama hakkı yok

Ağrı’da dün AKP’li olarak bilinen bir bakkalın öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bana, ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ gibi saçma sapan sözler söyledi” dedi.

4- İstinaf mahkemesinden Mehmet Altan için tahliye kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verdiği bildirildi.

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5- CHP’li Adıgüzel: Sandıklar açıldıkça farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ikinci tura kalacağını duyuran partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklama yaptığı sırada sandıkların henüz yüzde 5’inin açıldığını söyledi: “Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.”

6- HDP’den vekil seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu: Anayasaya aykırı

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusu yaptı.

7- AKP’den bir sinyal daha: Erdoğan’ın görüşü OHAL’in kalkması yönünde

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz’da süresi bitecek olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması görüşünde olduğunu söyledi.

8- Yeni sistem: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de AYM denetiminde

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi’nin de (AYM) yapısı değişiyor. Yüksek mahkeme, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de Anayasa’ya uygunluğunu denetlemeye başlıyor.

9- HDP itiraz etti: Diyarbakır’da dört sandıktaki oylarımız Vatan Partisi’ne yazılmış

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi, dört ayrı sandıkta HDP’ye verilmiş 522 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

10- AKP’li Turan ‘keyiflendi’: Kılıçdaroğlu’nu Allah başımızdan eksik etmesin

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçimlerin kaybedeninin AKP olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

11- Uygun koşullar oluşturulacak: Meclis’in açılış oturumunu Baykal yönetecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Meclis’in açılış oturumunu yönetecek.

12- Bu defa Adana: Ön patileri kesilmiş, ölü köpek yavrusu bulundu

Sakarya’da patileri kesik halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin ardından bu defa da Adana’da ön patileri kesilmiş yavru köpek ölüsü bulundu.

13- Türkiye yerinde sayarken: Arnavutluk ve Makedonya AB’ye bir adım daha yaklaştı

Avrupa Birliği (AB), Makedonya ve Arnavutluk’la tam üyelik görüşmelerine başlama kararı aldı.

14- Maraş’ta PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş ve bir korucu hayatını kaybetti

Maraş kırsalında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

15- ABD’den müttefiklerine: İran’dan petrol ithalatını durdurun

Amerikan yönetimi, İran’dan petrol ithalatını durdurması için birçok ülkeden talepte bulunurken muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi.