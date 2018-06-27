Akşam Postası / 27 Haziran 2018

1- İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin, ağzımdan ‘kurultay’ duyamayacaksınız
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin” dedi.
CHP kulisi: Kılıçdaroğlu ‘İnce oyuna düşmez, her şeyi AKP’ye teslim etmeyelim’ dedi
Kılıçdaroğlu’ndan CHP il başkanlarına: İnce değerimizdir, iyi karşılayın
CHP’li Erol oturma eyleminden vazgeçti: Partimizin tartışılır hale gelmemesi için
‘Liderlik devri’ tartışmasında Karayalçın: Hepimiz İnce’ye yardımcı olmalıyız
2- MHP genel başkan yardımcısı: Meclis’te biz ne dersek o olacaktır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin seçimlerde Meclis’in kilit partisi olduğunu belirterek “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi.
Jet hızıyla: Bahçeli ‘Biz ne dersek, o’ diyen yardımcısını görevden aldı
Çakıcı, Erdoğan’a ‘racon kesti’: Devletin sahibi değilsin, çete olmadığımı beynine sok
3- Bakan Soylu, HDP lideri Buldan’ı tehdit etmiş: Size artık yaşama hakkı yok
Ağrı’da dün AKP’li olarak bilinen bir bakkalın öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bana, ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ gibi saçma sapan sözler söyledi” dedi.
4- İstinaf mahkemesinden Mehmet Altan için tahliye kararı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verdiği bildirildi.
5- CHP’li Adıgüzel: Sandıklar açıldıkça farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ikinci tura kalacağını duyuran partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklama yaptığı sırada sandıkların henüz yüzde 5’inin açıldığını söyledi: “Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.”
6- HDP’den vekil seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu: Anayasaya aykırı
Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusu yaptı.
7- AKP’den bir sinyal daha: Erdoğan’ın görüşü OHAL’in kalkması yönünde
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz’da süresi bitecek olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması görüşünde olduğunu söyledi.
8- Yeni sistem: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de AYM denetiminde
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi’nin de (AYM) yapısı değişiyor. Yüksek mahkeme, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de Anayasa’ya uygunluğunu denetlemeye başlıyor.
9- HDP itiraz etti: Diyarbakır’da dört sandıktaki oylarımız Vatan Partisi’ne yazılmış
HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi, dört ayrı sandıkta HDP’ye verilmiş 522 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.
10- AKP’li Turan ‘keyiflendi’: Kılıçdaroğlu’nu Allah başımızdan eksik etmesin
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçimlerin kaybedeninin AKP olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
11- Uygun koşullar oluşturulacak: Meclis’in açılış oturumunu Baykal yönetecek
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Meclis’in açılış oturumunu yönetecek.
12- Bu defa Adana: Ön patileri kesilmiş, ölü köpek yavrusu bulundu
Sakarya’da patileri kesik halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin ardından bu defa da Adana’da ön patileri kesilmiş yavru köpek ölüsü bulundu.
13- Türkiye yerinde sayarken: Arnavutluk ve Makedonya AB’ye bir adım daha yaklaştı
Avrupa Birliği (AB), Makedonya ve Arnavutluk’la tam üyelik görüşmelerine başlama kararı aldı.
14- Maraş’ta PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş ve bir korucu hayatını kaybetti
Maraş kırsalında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
15- ABD’den müttefiklerine: İran’dan petrol ithalatını durdurun
Amerikan yönetimi, İran’dan petrol ithalatını durdurması için birçok ülkeden talepte bulunurken muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi.