Akşam Postası / 27 Haziran 2017

1- Protesto ve desteğin gölgesinde: ‘Adalet Yürüyüşü’nde 13’üncü gün geride kaldı

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 13’üncü gününü geride bıraktı.

2- ABD ‘ağız değiştirdi’: ‘YPG’ye silah yardımı’ Rakka’dan sonra da devam edecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD kontrolündeki Rakka’nın geri alınmasından sonra da YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

3- Açlığın 111’inci gününde 111 isimden gazetelere ilan: Nuriye ve Semih ölmesin

İşlerine dönme talebiyle 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 111 isim iktidara çağrı yaptı.

4- Soylu, Gülmen ve Özakça için ilana çıkıştı: Neye imza attığınızın farkında mısınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye çıkıştı.

5- Şırnak Uludere’de askeri araca saldırı: Üç asker yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri araca yönelik saldırıda üç asker yaşamını yitirdi.

6- Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşı için verilen ‘yakalama kararı’ kaldırılmış

Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar eden pilot binbaşı O.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ancak MİT’in devreye girmesinin ardından kararın kaldırıldığı ortaya çıktı.

7- Akademinin hali: İTÜ rektörü ‘Atılma gelsin’ istedi, YÖK ‘Kanunda zaten var’ dedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde öğrenciler için ‘atılma’nın geri gelmesini isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca’ya ‘hatırlatma yaptı’: “Sadece lisans değil, bütün düzeyler için azami eğitim süresi getirilmiştir.”

8- ‘Tartışmalı ve anlaşılmıyor’ diye çıkarılan evrim ABD basınında: ‘Dindar nesil’ adımları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, bayram sonrası açıklanması beklenen yeni müfredattan evrim teorisinin çıkarılmasını, ‘tartışmalı ve anlaşılması zor olması’na bağladı.

9- Süryani cemaati mülklerinin Diyanet’e devrine tepkili: Diğer azınlıklara yayılabilir

Mardin’de aralarında kiliselerin de bulunduğu Süryanilere ait bazı mülklerin önce Hazine’ye ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi, Süryani cemaatinin tepkisini çekti.

10- ABD: Suriye kimyasal saldırı hazırlığında, bunun bedelini ağır öder

ABD, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde ‘bedelini ağır ödeyeceğini’ açıkladı.

11- Bu da Perinçek’in ‘kırmızı çizgisi’: Okullarda zorunlu mescit kararı bütünlüğe darbe

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eğitim kurumlarına mescit zorunluluğu getiren yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracaklarını duyurdu.

12- Emeklilik haritası: Beşte biri İstanbul’da, en yoğun nüfus İzmir ve Balıkesir’in

8 milyon 140 bin emeklinin yaklaşık yüzde 21’i İstanbul’da yaşıyor.

13- Bir ilk: Mahkeme, Hollanda’yı Srebrenitsa katliamında kısmen sorumlu buldu

Hollanda’da temyiz mahkemesi, Hollanda’yı 1995 yılında Bosna’da yaşanan Srebrenitsa katliamında 300 Bosnalı sivili koruyamaması sebebiyle kısmen sorumlu buldu.

14- Gerekçe ‘rekabet kurallarını ihlal’: Google’a 2.42 milyar avro para cezası

En çok kullanılan arama motoru Google, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar avro para cezasına çarptırıldı.

15- ABD’ye en az güvenilen ülkelerden biri Türkiye

En saygın araştırma şirketlerinden Pew’ün anketine göre, Türkiye ABD Başkanı Donald Trump’a en az güvenilen ülkelerden biri.

16- Silahsızlanma süreci tamam: Kolombiya’da FARC tüm silahlarını teslim etti

Kolombiya hükümetiyle imzaladığı anlaşma uyarınca Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) tüm silahlarını teslim etti.

17- Vahşet yine ‘kabahat’ sayıldı: Muğla’da köpeğini araca bağlayıp sürükleyen sürücüye 300 lira ceza

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde köpeğini otomobile iple bağlayıp sürükleyen 66 yaşındaki M.B.’ye 300 lira para cezası kesildi.