Akşam Postası / 27 Eylül 2020

1- Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 06:00 sıralarında cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığını açıkladı.

2- Varank: İki aşının hayvan deneyleri bitti, insanlarda denemeye başlamak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, iki aşıda hayvan deneyleri aşamasının bittiğini, insan deneylerine başlamak istediklerini söyledi.

Reklam

3- İETT şoförlerinden yolculara: İnsanımız duyarlı, bilinçli olsa sorun yaşamayız

İstanbul’da İETT otobüs şoförleri her gün Covid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymayan yüzlerce yolcuyu uyarmak zorunda kalıyor. Otobüslere maskesiz binenler, dolu otobüse ısrarla binmeye çalışanlar şoförlere zor anlar yaşatıyor.

4- Dokuz ayda 702 doktor yurt dışına gitmek için TTB’den belge istemiş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, bu yılın ilk dokuz ayında 702 doktorun yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan belgeyi kendilerinden istediğini söyledi.

5- Akrabaların kavgasında ateş edildi; sokaktaki yedi yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yedi yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Reklam

6- BM için Kerkük’te çalışan Filipinli doktor öldürüldü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) için çalışan Filipin uyruklu bir doktor, Irak’ın Kerkük kentinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

7- Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde, Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.