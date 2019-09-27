Akşam Postası / 27 Eylül 2019

1- Kandilli müdürü: Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen Marmara depremine ilişkin “Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz” dedi.

2- Reuters: AKP’nin üye sayısı bir yılda 840 bin azaldı; yeni parti kurulursa istifalar artar

AKP’den istifa eden isimler, partinin üye sayısının son bir yılda 840 bin azaldığını açıkladı. İsimleri açıklanmamak kaydıyla Reuters’a konuşan eski AKP’liler yeni bir parti kurulduğu takdirde daha fazla ve kritik isimlerin istifasının beklendiğini söyledi.

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3- Eski HDP eş genel başkanı Yüksekdağ’ın tutukluluğuna devam kararı

Fotoğraf: DHA

HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

4- İstanbul’da ’31 Mart’ta usulsüzlük’le suçlanan 17 kurul başkanına takipsizlik

İstanbul Anadolu başsavcılığı, yenilenen yerel seçimlerde sandık kurullarında usulsüz görevlendirme yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

5- Öğrencisinin öldürdüğü Damar’ın davası başladı; babası: Anlatmak bile sabır ister

Sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak’ta, üniversitedeki odasında öldürülen akademisyen Ceren Şenel Damar’ın ölümüne ilişkin dava başladı. İlk duruşma öncesinde basın açıklaması yapan baba Mustafa Damar, yaşananları anlatmanın bile sabır istediğini söyledi.

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6- Rus ajansı: SU-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşmeler yürütülüyor

Fotoğraf: Moscow Times

Üst düzey bir Rus yetkili, Rusya’nın Türkiye’ye Rus yapımı Sukhoi SU-35 savaş uçağının muhtemel satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

7- Dışişleri, CHP’nin Suriye konferansı için Şam’ın önerdiği iki isme vize vermedi

CHP’nin yarın İstanbul’da düzenleyeceği Suriye konferansına Suriye hükümeti tarafından önerilen iki konuşmacıya vize verilmediği belirtildi.

8- Bozcaada’da izinsiz çalışma durduruldu: İşletme sahibine ‘ırkçılık’ suçlaması

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Habbele koyuna yapılmak istenen izinsiz çalışma, çevre sakinleri tarafından durduruldu. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir kişinin Kürtlere hakaret ettiği öne sürüldü.

9- Bakanlık ‘Rakiplerine caydırıcı olur’ dedi: İBB, tarihi gar ihalelerine girmesin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garları için düzenlenen ihaleye girmesini istemedi.

10- Şirket sahibi, hacze giden avukatları rehin aldı

Türkiye’nin önde gelen maden şirketlerinden biri olan Şe-Tat Madencilik’te yapılmak istenen haciz işleminde kriz çıktı. Şirketin sahibi Taha Tatlıcı avukatları rehin aldı.

11- Elektrik borcunu ödeyemeyen aile bir yıldır mum ışığında yaşıyor

Fotoğraf: DHA

Hakkari’de bir aile elektrik borcunu ödeyemedikleri için bir yıldır mum ışığında yaşıyor.

12- Tahkim Kurulu, Fenerbahçe başkanına verilen cezayı kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a verilen cezayı kaldırdı.

13- Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki Riva ve Florya protokolleri feshedildi

Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya’daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

14- Hazine sigorta şirketi kurdu

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Türk sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans A.Ş. (Türk Re) kuruldu.