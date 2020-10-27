Akşam Postası / 27 Ekim 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 209 yeni hasta, 76 can kaybı; 1511 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta kayda geçerken, 76 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişi iyileşti.

2. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı: Tazminat alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı ‘ifade özgürlüğü’ davasını kazandı.

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3. Fransız ticaret bakanı: Türk ürünlerini boykot etmek gibi bir plan yok

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, ülkesinin Türkiye’den ithal ürünlere mütekabiliyet esasında boykot uygulamayı planlamadığını söyledi.

4. ABD’nin başkonsolosluk görevlisi Cantürk’e beş yıl iki ay 15 gün hapis

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda görevli Nazmi Mete Cantürk’e ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan beş yıl iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Cantürk’ün eşi ve kızı ise beraat etti.

5. Albayrak ufka baktı, yeni bir sermaye yatırım dalgası gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘yeni bir sermaye dalgası’nın ufukta göründüğünü söyledi.

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6. İYİ Partili Kavuncu’ya ‘FETÖ’ soruşturması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı. Kavuncu, “Hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” dedi.

7. Kızılay’a yardım yapanlar bağışını ‘şeffaf’ şekilde takip edebilecek

Türk Kızılay, ayni ve nakdi yardımda bulunan bağışçıların daha şeffaf bilgilendirilmesi için yeni bir sisteme geçeceğini açıkladı. Bu sisteme göre bağışçı, Kızılay’a yaptığı ayni ve nakdi her bağışın izlediği yolu ihtiyaç sahibine ulaşana kadar aşama aşama görebilecek.

8. İçişleri: Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun kutlanacak

İçişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın pandemi koşullarına uygun şekilde kutlanacağını duyurdu.

9. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay uzatıldı

‘Corona’ salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi iki ay daha uzatıldı.

10. İskenderun ve Kozan’da orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Fotoğraf: DHA

Hatay ve Adana’da ormanlık alanda evlere yakın bir noktada yangın çıktı.

11. Ünye’de maden çalışmasına direnen köylüye biber gazlı müdahale

Fotoğraf: Twitter

Ordu’nun Ünye ilçesinde maden sondaj çalışmasına karşı çıkan köylülere biber gazıyla müdahale edildi.

12. Araştırma: Yarasalar hastalandığında sosyal mesafe uyguluyor

Vampir yarasalarının hasta olduğunda sosyal mesafe uyguladığı, kolonilerindeki diğer yarasalara daha az yaklaştığı ortaya çıktı.