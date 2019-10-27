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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Ekim 2019

1. Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lider Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB: ABD’nin İdlib operasyonu öncesi bilgi alışverişi yapıldı

CNN: IŞİD lideri Bağdadi ABD ordusunun baskınında öldürüldü

2. İddia: Gar ihalesini alan Önder ‘bankamatik’ çalışanıydı

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin sahibi 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) kayıtlı bir çalışan olduğu dönemde hiç mesai yapmadan maaşını aldığı iddia edildi.

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3. Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı; avukat ‘yetersiz’ diye itiraz etti

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

4. Nevşehir valiliği 29 Ekim yürüyüşünü yasakladı

Nevşehir valiliği, CHP’nin çağrıcısı olduğu 29 Ekim yürüyüşünü ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle yasakladı.

5. SANA: Resulayn’da Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye’nin Resulayn bölgesinde Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.

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6. Resulayn’da YPG saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde YPG’lilerin saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin ise yaralandığını açıkladı.

7. Gözaltına alınan yazar Nurcan Kaya serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı’nda bu sabah gözaltına alınan Artı Gerçek haber sitesinin yazarı avukat Nurcan Kaya ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SON HABERLER

DHA: YPG’lilerin serbest bıraktığı 256 IŞİD’li teslim alındı; sorgulanıyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında, YPG’nin cezaevlerinden serbest bıraktığı 256 IŞİD’linin teslim alındığı açıklandı. DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türk uyruklu olanlar Türkiye’ye getirilerek sorgulanıyor. Yabancı uyruklu olanlar ise bölgedeki yerel yargı mensupları tarafından sorgulanıyor.

188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım’da sona erecek olan bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasından yararlanarak 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiğini, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiğini açıkladı. En çok değiştirilen soyadların başında Top, Koyun Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul geliyor.

KKTC cumhurbaşkanlığından Bahçeli’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, “Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır” sözlerine tepki gösterdi.

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