Akşam Postası / 27 Ekim 2019

1. Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lider Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB: ABD’nin İdlib operasyonu öncesi bilgi alışverişi yapıldı
CNN: IŞİD lideri Bağdadi ABD ordusunun baskınında öldürüldü
2. İddia: Gar ihalesini alan Önder ‘bankamatik’ çalışanıydı
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin sahibi 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) kayıtlı bir çalışan olduğu dönemde hiç mesai yapmadan maaşını aldığı iddia edildi.
3. Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı; avukat ‘yetersiz’ diye itiraz etti
Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.
4. Nevşehir valiliği 29 Ekim yürüyüşünü yasakladı
Nevşehir valiliği, CHP’nin çağrıcısı olduğu 29 Ekim yürüyüşünü ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle yasakladı.
5. SANA: Resulayn’da Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktı
Suriye’nin Resulayn bölgesinde Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.
6. Resulayn’da YPG saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde YPG’lilerin saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin ise yaralandığını açıkladı.
7. Gözaltına alınan yazar Nurcan Kaya serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanı’nda bu sabah gözaltına alınan Artı Gerçek haber sitesinin yazarı avukat Nurcan Kaya ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.