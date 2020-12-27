Akşam Postası / 27 Aralık 2020

1. Koca’ya göre aşılardaki risk ürkütmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni teknoloji ürünü aşılar riskliyse… Vatandaşa bu aşıları nasıl yapacaksınız” sorusunu şöyle yanıtladı: “Buradaki risk, büyük bir risk değildir. Kesinlikle göze alınabilir risktir. Yoksa Dünya Sağlık Örgütü geçici onay vermezdi.”

2. Elazığ’da, 5.3 büyüklüğünde deprem

Fotoğraf: AA

Elazığ’da, saat 09:37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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3. Yılbaşı için ek genelge: Kutlama yapılmaması tercih değil zorunluluk

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

4. Türk-İş: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde teklif getirilmeli

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmesi gerektiğini açıkladı.

5. ‘Corona’yı atlatan sağlıkçı: Oğlum, ‘Testim pozitif çıkarsa yanına geleceğim’ dedi

Ordu’da Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Uzm. Dr. Binnur Ün Aksoy ve yoğun bakım hemşiresi Nuray Bingöl, herkese yılbaşı gecesini evlerinde aileleriyle geçirmeleri çağrısında bulundu.

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6. Hatay’da dört noktada yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde dört noktada örtü yangını çıktı. Saat 03:00 gibi çıkan yangın kontrol altına alındı.

7. AB ülkelerinde toplu aşılama başladı

Fotoğraf: Reuters

446 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’nde (AB), ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

8. Yedi yaşındaki çocuk, 22 aylık kardeşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı: Korktum ama ölmesini istemedim

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan yedi yaşındaki bir çocuk, evlerinde çıkan yangında dışarı çıktıktan sonra 22 aylık kız kardeşinin içeride kaldığını fark edince alevlerin içine dalıp onu kurtardı.

9. Pompei’deki fast food dükkanı ‘halka açılıyor’

Fotoğraf: Reuters

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda lavlar altında kalan İtalya’daki Pompei antik kentinde bulunan fast food dükkanı ‘halka açılıyor. ‘

10. Salgın nedeniyle işinden olan öğretmen ‘kazı kazan’da 250 bin dolar kazandı

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin North Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan öğretmen Joe Camp, Covid-19 salgını nedeniyle 20 yıllık işinden oldu. Eylül ayında işten çıkarılan Camp, bir ay sonra babasını kaybetti. “Nasıl geçineceğim” diye kara kara düşünürken ‘kazı kazan’da 250 bin dolar (1 milyon 889 bin lira) kazandı.