Akşam Postası / 27 Aralık 2019

1- Sözcü davasında karar: Yedi gazeteci ve yazara hapis cezası

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli hapis cezaları verildi.

2- Elazığ’da peş peşe depremler: Çevre kentlerde de hissedildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından saat 10:09’da 2.6, saat 10:11’de 3.8, saat 10:16’da 1.7, saat 10:23’te de 3.5 büyüklüğünde dört deprem daha oldu.

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3- ‘Kanal İstanbul’ markası bakın kime ait çıktı?

Yapılıp yapılmayacağına dair tartışmaların sürdüğü ‘Kanal İstanbul’la ilgili ilk açıklama Nisan 2011’de yapıldı. Ancak bu tarihten dört yıl önce, projenin markası için tescil başvurusunun yapıldığı ortaya çıktı. Markayı tescil eden şirket Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün eşi Jülide Övür’e ait ‘Merküri İletişim’ isimli şirket.

4- Rumelihisarı açıklarında kargo gemisi kıyıya çarptı: Makinesi arızalanmış

İstanbul Boğazı’nda, Rumelihisarı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.

5- Türk-İş: Aralıkta açlık sınırı 2 bin 163, yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraya çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayının yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı.

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6- Mahkemeden ‘Jet Fadıl’a iflas şoku

İş insanı Fadıl Akgündüz’ün ablası ve eniştesine ait ‘Caprice Gold Gayrimenkul’ isimli şirketin iflasına karar verildi. Dün verilen iflas kararına, Akgündüz’ün İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yarım kalan projesine 1 milyon 176 bin 213 liralık yatırım yapan bir kişinin açtığı dava neden oldu.

7- Kazakistan’da yolcu uçağı düştü, 14 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’da yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

8- Erdoğan ‘yerli ve milli’ otomobili tanıttı; ilk siparişi verdi

Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilin tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü kesemezler” dedi. Erdoğan, 2022’de piyasaya sürülmesi planlanan otomobil için ilk siparişi kendisi verdi.

9- n11.com’da kişisel veri ihlali

E-ticaret sitesi n11.com’un sahibi Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., bazı müşterilerinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

10- Karadeniz’de üç gün süren yangının yarattığı tahribat görüntülendi

Karadeniz bölgesinde üç günde 85 noktada çıkan orman yangınlarının yarattığı tahribat fotoğraflandı.

11- Yedi göçmen ölmüştü: Van Gölü’ndeki tekne faciası sonrası iki kişi gözaltında

Van Gölü’nde dün yedi göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. İki kişinin sorgusu sürüyor.

12- Halk otobüsünün açık kapısından düşmüştü: Hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi yolcu hayatını kaybetti

Karabük’te iki gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

13- Kamu bankaları sıfır konutlarda kredi faizlerini 1 Ocak’ta yüzde 0.79’a indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının sıfır konutlarda kredi faizlerini 1 Ocak itibarıyla yüzde 0.79’a indireceğini söyledi.

14- Eski muhtar kendisine oy vermeyenlerin yakınlarının mezarlarını taşıttı

Trabzon’un Maçka ilçesinde seçimi kaybeden eski muhtar, mezarlık yapılması için bağışladığı araziden, kendisine oy vermediğini düşündüğü kişilerin yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi. Mahallenin tepkisi muhtarın inadını kıramadı ve mezarlar taşınmaya başladı.

15- Beşiktaşlı taraftarlardan derbi hakemleri için suç duyurusu

Ankara’daki bazı Beşiktaş taraftar dernekleri, Süper Lig’in 16. haftasında oynanan (22 Aralık) ve 3-1 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yöneten hakemler hakkında suç duyurusunda bulundu.