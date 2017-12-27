Akşam Postası / 27 Aralık 2017

1. Şimdi de Şişli: Güvenlik gerekçesiyle yılbaşı kutlamasına yasak geldi

İstanbul’un Şişli ilçesinde belediyenin yılbaşı etkinliğine izin verilmedi.

2. ‘Orman kanunu’nu eleştirmişti: CHP’li Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, 696 sayılı KHK’daki ‘cezasızlık maddesi’yle ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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3. Kulis: Gül’ün ofisinde trafik arttı, İYİ Parti ve SP’yle diyalog hazırlığı

Hükümete ilk açık eleştirisini, ‘teröre müdahale eden’ sivillere getirilen ‘ceza muafiyeti’ne ilişkin yönelten eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çalışma ofisinin trafiğinin ‘hiç olmadığı kadar’ arttığı ve Gül’ün İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle diyalog kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

4. Erdoğan’a göre ‘Esed’le yürümek’ imkansız: Devlet terörü estirmiş bir terörist

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir” dedi.

5. CHP başvurmuştu: AYM ‘eylemlere’ kısıtlama getiren hükümleri iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan ‘toplantı ve yürüyüşlerin güneş batmadan bitirilmesi, genel yollarda yapılamaması ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaması’ hükümlerini iptal etti.

6. Köprüde linç edilen askeri öğrencilerin avukatı: Savcılar ‘Başımızı yakmayın’ dedi

Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinin avukatı Kübra Aydın, savcıların kendisine, “Bizim başımızı yakmayın. Yapabileceğimiz bir şey yok” dediğini söyledi.

7. Hedef yine Cumhuriyet: ’15 Temmuz Derneği’nden KHK haberine suç duyurusu

Sivillere ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren KHK’yla ilgili haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine suç duyursunda bulunuldu.

8. S-400’lerde son durum: ‘Anlaşmaların hepsi sağlandı’

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” dedi.

9. Moskova’dan dönen YPG komutanı: Soçi’de özerk yönetim temsilcileri olacak

YPG komutanı Sipan Hemo, resmi davet üzerine Moskova’ya gittiği belirterek kendisine Kuzey Suriye’deki özerk yönetim temsilcilerinin Soçi’deki toplantıya katılacağı sözünün verildiğini söyledi.

10. Soylu duyurdu: Günlük kiralanan evler ‘Maliye kaydı’na alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlük kiralanan evlerin ‘Maliye kaydı’na alındığını duyurdu.

11. Hamaney’e göre Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilan edilmesi ‘bölücülük’

İran, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) bölücülükle suçladı.

12. HES tehdidi altındaki Alakır’a iyi haber: 72 hektar alan ‘kesin koruma’ya alındı

Alakır Vadisi’ndeki 72.4 hektar (724.000 m2) alanı kaplayan bölge ‘kesin korunacak hassas alan’ (birincil) olarak Bakanlar Kurulu tarafından tescillenerek yürürlüğe girdi.

13. Üç ilçenin milli eğitim müdüründen talimat: Yılbaşı etkinlikleri düzenlemeyin

İstanbul’un Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçeleriyle İzmir’in Gaziemir ilçesinin milli eğitim müdürlükleri, okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili talimat yazısı gönderdi.

14. Beş ay gizli kalmış: HDP’li Aslan’a saldırının görüntüsü çıktı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın Batman Devlet Hastanesi’nde temmuz ayında uğradığı saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

15. MİT Müsteşarı Fidan’ın atamasının iptali reddedildi

Danıştay, , AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirazı üzerine görevine dönen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın atamasının iptali için açılan davayı usulden reddetti.

16. Babam sağolsun: Ankara Tıp’ın kontenjanı arttı, rektör İbiş’in oğlu ‘yatay geçiş’ yaptı

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi’nde okuyan oğlu Can İbiş, ‘kontenjan değişikliği’ sayesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptı.