Akşam Postası / 27 Ağustos 2020

1. Çıray: Malatya’da 28 ölüm varken, aynı gün Türkiye’de 18 ölüm vakası bildirildi
İYİ Parti İzmir milletvekili ve Milli Güvenlik Politikaları başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos’ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir” dedi.
Bakanlıktan adliyeler için yeni Covid-19 uyarısı: Kabalalıklaşma önlensin
HDP’li Gergerlioğlu: Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor
Bilim Kurulu üyesi: Son aşamadaki iki aşının Türkiye denemeleri eylülde başlayacak
Covid-19’da obezite ağır geçirme ihtimalini iki kat, ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’den kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması talebi
2. Atış eğitimi için Doğu Akdeniz’de yeni Navtex
Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladı. 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.
Oruç Reis gemisinin çalışma süresi bir kez daha uzadı
Enerji bakanı: İki aya yeni müjde gelebilir
3. Christchurch saldırganına ömür boyu hapis
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
4. Türk-İş’e göre mutfak enflasyonu düştü ama açlık sınırı asgari ücretten yüksek
Türk-İş, ağustos ayındaki açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşama maliyetini açıkladı.
5. Trabzonspor’un itirazı reddedildi, Fenerbahçe’ye tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2010-11 sezonuyla ilgili Trabzonspor’un itirazını reddettiğini ve kendilerine 17 bin İsviçre Frangı (137 bin 556 lira) tazminat ödemelerine karar verildiğini açıkladı.
6. İmamoğlu Sular Vadisi’ni gezerken AKP’li belediyeye bağlı çalışanlar merkezi terk etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesindeki Sular Vadisi’ni gezdi, projeye ‘ihanet edildiğini’ söyledi.
7. Öztekin, ‘kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredecek
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının önemli simgesi kavuğu, 2016’da Ferhan Şensoy’dan teslim alan alan Rasim Öztekin, Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.
8. UNICEF: 463 milyon çocuk salgında uzaktan eğitimden de mahrum kaldı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.
9. Antalya’da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde serada çalışan 23 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Antalya’da iskeleden düşen iki işçi yaralandı: Hayati tehlike devam ediyor
10. ABD’de istihdamdaki toparlanma durdu; işsizlik 1 milyon seviyesinde
ABD’de, geçen hafta 1.006 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Bu, Covid-19 salgınının uzaması ve hükümetten finansal yardımın azalmasıyla istihdam piyasasındaki toparlanmanın durduğunu gösterdi.
11. Marmara Bölgesi’nde sıcak çarpma uyarısı: Hava dört ila sekiz derece ısınacak
Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerine çıkması bekleniyor.
12. Tam da şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey: Mutluluk Müzesi açıldı
2020 yılını salgının gölgesinde geçiren dünyanın tam da ihtiyacı olan haber geldi: Danimarka’da dünyanın ilk Mutluluk Müzesi açıldı.