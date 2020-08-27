Akşam Postası / 27 Ağustos 2020

1. Çıray: Malatya’da 28 ölüm varken, aynı gün Türkiye’de 18 ölüm vakası bildirildi

İYİ Parti İzmir milletvekili ve Milli Güvenlik Politikaları başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos’ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir” dedi.

2. Atış eğitimi için Doğu Akdeniz’de yeni Navtex

Fotoğraf: DHA

Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladı. 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

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3. Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

4. Türk-İş’e göre mutfak enflasyonu düştü ama açlık sınırı asgari ücretten yüksek

Türk-İş, ağustos ayındaki açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşama maliyetini açıkladı.

5. Trabzonspor’un itirazı reddedildi, Fenerbahçe’ye tazminat ödeyecek

Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2010-11 sezonuyla ilgili Trabzonspor’un itirazını reddettiğini ve kendilerine 17 bin İsviçre Frangı (137 bin 556 lira) tazminat ödemelerine karar verildiğini açıkladı.

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6. İmamoğlu Sular Vadisi’ni gezerken AKP’li belediyeye bağlı çalışanlar merkezi terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesindeki Sular Vadisi’ni gezdi, projeye ‘ihanet edildiğini’ söyledi.

7. Öztekin, ‘kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredecek

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının önemli simgesi kavuğu, 2016’da Ferhan Şensoy’dan teslim alan alan Rasim Öztekin, Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

8. UNICEF: 463 milyon çocuk salgında uzaktan eğitimden de mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.

9. Antalya’da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde serada çalışan 23 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

10. ABD’de istihdamdaki toparlanma durdu; işsizlik 1 milyon seviyesinde

ABD’de, geçen hafta 1.006 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Bu, Covid-19 salgınının uzaması ve hükümetten finansal yardımın azalmasıyla istihdam piyasasındaki toparlanmanın durduğunu gösterdi.

11. Marmara Bölgesi’nde sıcak çarpma uyarısı: Hava dört ila sekiz derece ısınacak

Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerine çıkması bekleniyor.

12. Tam da şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey: Mutluluk Müzesi açıldı

2020 yılını salgının gölgesinde geçiren dünyanın tam da ihtiyacı olan haber geldi: Danimarka’da dünyanın ilk Mutluluk Müzesi açıldı.