Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Ağustos 2020

1. Çıray: Malatya’da 28 ölüm varken, aynı gün Türkiye’de 18 ölüm vakası bildirildi

İYİ Parti İzmir milletvekili ve Milli Güvenlik Politikaları başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos’ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir” dedi.

Bakanlıktan adliyeler için yeni Covid-19 uyarısı: Kabalalıklaşma önlensin

HDP’li Gergerlioğlu: Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor

Bilim Kurulu üyesi: Son aşamadaki iki aşının Türkiye denemeleri eylülde başlayacak

Covid-19’da obezite ağır geçirme ihtimalini iki kat, ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’den kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması talebi

2. Atış eğitimi için Doğu Akdeniz’de yeni Navtex

Fotoğraf: DHA

Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladı. 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Reklam

Oruç Reis gemisinin çalışma süresi bir kez daha uzadı

Enerji bakanı: İki aya yeni müjde gelebilir

3. Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

4. Türk-İş’e göre mutfak enflasyonu düştü ama açlık sınırı asgari ücretten yüksek

Türk-İş, ağustos ayındaki açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşama maliyetini açıkladı.

5. Trabzonspor’un itirazı reddedildi, Fenerbahçe’ye tazminat ödeyecek

Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2010-11 sezonuyla ilgili Trabzonspor’un itirazını reddettiğini ve kendilerine 17 bin İsviçre Frangı (137 bin 556 lira) tazminat ödemelerine karar verildiğini açıkladı.

Reklam

6. İmamoğlu Sular Vadisi’ni gezerken AKP’li belediyeye bağlı çalışanlar merkezi terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesindeki Sular Vadisi’ni gezdi, projeye ‘ihanet edildiğini’ söyledi.

7. Öztekin, ‘kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredecek

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının önemli simgesi kavuğu, 2016’da Ferhan Şensoy’dan teslim alan alan Rasim Öztekin, Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

8. UNICEF: 463 milyon çocuk salgında uzaktan eğitimden de mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.

9. Antalya’da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde serada çalışan 23 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Antalya’da iskeleden düşen iki işçi yaralandı: Hayati tehlike devam ediyor

10. ABD’de istihdamdaki toparlanma durdu; işsizlik 1 milyon seviyesinde

ABD’de, geçen hafta 1.006 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Bu, Covid-19 salgınının uzaması ve hükümetten finansal yardımın azalmasıyla istihdam piyasasındaki toparlanmanın durduğunu gösterdi.

11. Marmara Bölgesi’nde sıcak çarpma uyarısı: Hava dört ila sekiz derece ısınacak

Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerine çıkması bekleniyor.

12. Tam da şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey: Mutluluk Müzesi açıldı

2020 yılını salgının gölgesinde geçiren dünyanın tam da ihtiyacı olan haber geldi: Danimarka’da dünyanın ilk Mutluluk Müzesi açıldı.

SON HABERLER

Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Enerji bakanı: İki aya yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerve ilişkin, “Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. İki aya yeni müjde gelebilir” dedi.

Kuruyan Küçük Göl pembeye büründü

Konya’nın Kulu ilçesindeki ‘flamingo cenneti’ Düden Gölü’ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...