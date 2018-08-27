Akşam Postası / 27 Ağustos 2018

1- Cumartesi Anneleri’nden Soylu’ya: Bu meydandan bizi götüremezseniz

Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çeşitli suçlamalar yöneltilen Cumartesi Anneleri, bakana tepki gösterdi.

2- Soylu’dan tüm birimlere talimat: Binaların girişine Erdoğan’ın portresi asılsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın portresinin birimlerin girişlerine asılması istendi.

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3- CHP’den ‘ekonomik kriz’ önlemi: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi takip için bir kriz masası kurduklarını belirterek “Yarın kriz masasını toplayacağız” dedi.

4- Macron: Erdoğan’ın Türkiye’si, Mustafa Kemal’in Türkiye’si değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Macron, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, Mustafa Kemal döneminin Türkiye’si değil” dedi.

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5- Amazon’un Türkiye’yi ‘bekletme’ nedeni: iPhone’lar balyozla kırılırken doğru değil

Türkiye’ye girmeye hazırlandığı duyurulan ancak halen faaliyete geçmeyen online alışveriş platformu Amazon’un eylül sonu ya da ekim ayında çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

6- Yerel mahkemeden sonuç alamayınca: ABD’li rahip Brunson AYM’ye gidiyor

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

7- Ankara’ya gelen ABD’li heyet: S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar

ABD Kongresi’nden bir heyet, sürpriz bir şekilde Ankara’da bakanlık yetkilileriyle görüştü. ABD Türkiye’ye, Rus S-400 füzelerinden vazgeçmesi koşuluyla F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verildi.

8- Turist azaldı, döviz yükseldi: Zordaki Kapalıçarşı esnafı Karadağ’a taşınıyor

Dolar kurunun da yükselmesiyle işleri bozulan Kapalıçarşı esnafının Karadağ’ın turistik merkezi Budva’ya taşındığı öğrenildi.

9- Japon mürekkep üreticisi Türkiye’de fabrika açma planını erteledi

Japonya merkezli mürekkep üreticisi Toyo Ink Holding, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’de fabrika açma planını erteledi.

10- 15 yaşındaki lise öğrencisi kızına istismarla suçlanan baba tutuklandı

Kayseri’de 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı S.C.’ye istismarda bulunmakla suçlanan 48 yaşındaki Mehmet C. tutuklandı.

11- Faruk Acar’ın araştırma şirketine silahlı saldırı şüphesi

Faruk Acar’ın sahibi olduğu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine bir kurşun isabet etti. Polis, merkez önünden beş el ateş açarak kaçan failleri arıyor.

12- Bilinç kapalı, elleri kelepçeliydi: Kanser hastası tutuklu hastanede öldü

Bir aydır Ankara Numune Hastanesi’nde kanser tedavisi gören hasta tutuklu Koçer Özdal hayatını kaybetti.

13- Bir çocuk yaralandı: ‘Gürültü yapmayın’ diyerek parkta ateş açan adam serbest

İstanbul’un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocukların gürültüsüne kızarak havaya ateş açan adam, yedi yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına neden oldu. Saldırgan serbest bırakıldı.

14- İstihbarat yetkilisi duyurdu: IŞİD’in Afganistan lideri ‘öldürüldü’

Afgan yetkililer, bir hava saldırısında IŞİD’in Afganistan lideri Erhabi’yi öldürüldüğünü duyurdu. IŞİD, Erhabi’nin ölüm haberine ilişkin bir açıklama yapmadı.

15- Yunanistan’a gitmek isteyen 183 sığınmacıya engel

İzmir’de düzenlenen iki operasyonda yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 183 sığınmacı engellendi.