Akşam Postası / 27 Ağustos 2017

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1- Adalet Kurultayı’nın ikinci günü: Kılıçdaroğlu Hafıza Sokağı sergisini açtı

CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği ve dört gün sürecek Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hafıza Sokağı’nın açılışını yaptı.

2- AKP’li Turan’ın ‘Kurultayda içki içiliyor’ iddiasına CHP’den yanıt: Çamur atıyorlar

CHP Grup Başkan Vekili Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın düzenlendiği kamp alanında içki içildiği iddiasıyla bir video paylaşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert tepki gösterip, böyle bir şeye asla izin verilmeyeceğini belirtti.

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3- İki günlük ‘bayram bilançosu’: 300 kazada sekiz kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda sekiz kişi hayatını kaybetti.

4- Amedsporlu Deniz Naki: Saldırganda bıçak da olabilirdi, kimi kime şikayet edeceğim?

Deplasmandaki Mersin İdmanyurdu maçında sahaya giren taraftarın yumrukla saldırdığı Amedsporlu Deniz Naki, şikayetçi olmadığını söyledi: “Kimi kime şikayet edeceğim, bir şey çıkmayacaktı.”

5- Davutoğlu da topa girdi: Konya’yı hedef alan kripto ‘FETÖ’cü, Konyalı himaye etmez

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest kalmasının ardından görevinden istifa eden Konyaspor’un eski başkanı Ahmet Şan’ın ‘himaye’ edildiğine dair eleştirilere sert çıktı.

6- Sözlük anlamını aşınca: THY, ‘Heroes’ çocuk kitini rafa kaldırdı

Darbe girişimi sanıklarından Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişört giymesiyle kelime üzerinde dönen tartışma nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) daha önce çocuklar için geliştirdiği ‘Heroes’ adlı markayı rafa kaldırmak zorunda kaldı.

7- Irak ordusu duyurdu: Telafer’i IŞİD’den kurtardık

Irak ordusu, Telafer kent merkezinin IŞİD’den geri alındığını duyurdu.

8- Almanya’daki Türklerden Erdoğan’ın çağrısına yanıt: İyi de kime oy vereceğiz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki genel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat (SPD) ve Yeşiller partilerinin boykot edilmesini istemesini değerlendiren Almanya’daki Türkler “Peki bu üç partiyi seçmeyeceğiz de hangi partiye oy vereceğiz?” diye sordu.

9- 3’üncü havalimanına taş yetmedi: Yerleşim yerlerinin dibinde taş ocakları için başvuru

İstanbul’da Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip eden 3’üncü havalimanını üstlenen konsorsiyum, havalimanı inşaatına malzeme üretmek için “ÇED gerekli değildir” kararı aldırdığı alanın üç kat fazlası alan için izin istedi.

10- ‘O Adil Öksüz benim’: Uçuş kayıtlarının kendisine ait olduğunu iddia etti

CHP’nin, darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün aranıyorken Türkiye’de üç kere seyahat ettiğini açıklamasının ardından Manisa’nın Salihli ilçesinden bir başka Adil Öksüz, seyahat edenin kendisi olduğunu ileri sürdü.

11- Eskişehir’de Atatürk heykeline saldıran şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline yeşil sprey boyayla zarar veren saldırgan tutuklandı.

12- Kemer’deki yangın bir buçuk futbol sahası büyüklüğündeki alanı küle çevirdi

Antalya’daki orman yangınında yaklaşık 2 hektar (bir buçuk futbol sahası) büyüklüğündeki bir alan küle döndü.