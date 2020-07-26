Akşam Postası / 26 Temmuz 2020

1. Barolar Birliği, Erbaş’ın istifasını istedi: Türk milletine özür borçlu

Fotoğraf: AA

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ayasofya Camii’nde cuma namazında okuduğu hutbe nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın istifasını istedi.

2. Kılıçdaroğlu, PM’den 25 kişinin ‘üstünü çizdi’

Fotoğraf: AA

CHP genel başkanlığına bir kez daha seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut Parti Meclisi (PM) listesinden 25 kişiyi yeni PM aday listesine almadı.

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3. Beş ayrı noktada başladı: Gelibolu Yarımadası’nda orman yangını

Fotoğraf: AA

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı.

4. Avukat: Rapora göre Gülistan Doku erkek arkadaşı tarafından alıkonmuştur

5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. tarafından iki gün alıkonulduğunu belirtti.

5. MSB: Selanik’te Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını ‘şiddetle kınadı’ ve ‘lanetledi.’

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6. Resulayn’da pazar yerinde bombalı saldırı: Beş ölü, 12 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, YPG’nin Suriye’nin Resulayn ilçesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcıyı (EYP) ile saldırı düzenlediğini, beş sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını açıkladı.

7. Metropoll anketi: On kişiden altısı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı onaylamıyor

MetroPOLL araştırma şirketinin anketine göre, vatandaşların yüzde 63.6’sı hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini onaylamıyor.

8. Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası’nda cuma günü akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu.

9. Taşköprü Belediye Başkanı Çatal’ın bulunduğu eve silahlı saldırı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın bulunduğu bağ evine silahla ateş açıldı.

10. Bağcılar’da ‘corona partisi’ veren gençler görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde sokakta bir araya gelen gençler corona virüsü tedbirlerini ihlal ederek partiler veriyor.

11. Kadıköy’de otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine girdi: Beş yaralı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine girdi. Kazada otobüs içindeki beş kişi yaralandı.