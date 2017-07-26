Akşam Postası / 26 Temmuz 2017

1- Cumhuriyet davası | Ahmet Şık: Aradığınız örgüt siyasi parti kılığında ülke yönetiyor

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün üçüncü duruşması görülüyor.

2- Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü bitti

‘Mekan basması’yla şimşekleri üzerine çeken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevi son buldu. Federasyondan yapılan açıklamada tarafların ‘yolları ayırmanın iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirdiği’ ifade edildi.

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3- ‘Sürpriz’ davet: Erdoğan, kabineyi ve AKP’li vekilleri görüşmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm bakan ve AKP’li vekilleri yarın 11:00’de genel merkezde görüşmeye çağırdı.

4- AB’ye vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı

Bir Avrupa Birliği (AB) diplomatının verdiği bilgiye göre müzakereleri askıya alınan konular arasında Türk vatandaşlarına Avrupa’da vizesiz seyahat ve serbest ticaretin kapsamının genişletilmesi de bulunuyor.

5- Avusturya başbakanı: Türkiye’nin AB üyeliği imkansız

vusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin imkansız, gümrük birliğinin genişletilmesinin ise hukuk devleti şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

6- Netanyahu: Erdoğan İsrail’e öğüt verebilecek en son kişi

İsrail’in Kudüs’teki El Aksa Camisi’nin girişine metal dedektörü yerleştirme kararı üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in yaptığı, Mescid-i Aksa’yı Müslümanların elinden alma girişimidir” sözlerine yanıt gecikmedi.

7- AYM’den üç KHK mağduruna ret: OHAL Komisyonu’na gidin

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hale (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan üç ayrı başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

8- Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Sesleri duyulduğu zaman eylemi bırakacaklar

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, “Ölmeye çalışmıyorlar. Seslerini güçlendirmek için açlık grevi yapıyorlar. Seslerinin duyulduğunu hissettikleri zaman bırakacaklardır. Benim kanaatim o” dedi.

9- İzmir’deki yangından 160-240 futbol sahası kadar ormanlık alan etkilendi

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangında 200-300 hektarlık (160- 240 futbol sahası) hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

10- HDP, Necmettin öğretmenin katledilmesini ‘bir kez daha’ kınadı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin Diyarbakır’da dün başlattığı, ‘Adalet Nöbeti’nde PKK’nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini bir kez daha kınadı.

11- ‘İnsanlığın sonunu getirebilir’: Sperm sayısı 40 yılda yüzde 50’den fazla azaldı

uzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılmış 185 çalışmayı inceleyen araştırmacılar, 1973-2011 yıllarında sperm sayısının yüzde 50’den fazla azaldığını tespit etti.

12- Halkbank müdürünün tahliye talebine ret

ABD’nin dolandırıcılıktan yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

13- Erdoğan’dan YÖK’e ‘özel rica: Allah aşkına, şu yardımcı doçentlik nedir ya?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademi dünyasına serzenişte bulunup yardımcı doçentlik ünvanının kaldırılması gerektiğini söyledi.

14- MHP-Davutoğlu kavgasında ikinci raunt: Basiretsiz, kıt akıllı, zillet ve rezalete dalmış

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP arasında eski MHP’li Tuğrul Türkeş’in başbakan yardımcılığından alınmasıyla başlayan tartışma alevlendi.

15- Gülen ‘ilham verdi’: Türkiye ‘Ulusalcılar darbe yapabilir’ manşetiyle çıktı

AKP’ye yakın Türkiye gazetesi, ‘sistem zafiyeti giderilmezse’ ordu içindeki ‘ulusalcılar’ın bir buçuk iki yıl içinde darbe yapabileceğini öne sürdü.

16- Kedi, köpek, kuş, kedi ve tavşanlar vapura binebilecek

İstanbul Şehir Hatları’nda, köpek, kuş, kedi ve tavşanlar kafeste olmak koşuluyla yolculuk yapabilecek.

17- İngiliz Debenhams, Türkiye’deki iki mağazasını kapatıyor

İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams, Türkiye’deki iki mağazasını kapatmaya hazırlanıyor. Üç kaynağın Reuters’e verdiği bilgiye göre mağazalar yıl sonundan önce kapatılacak.