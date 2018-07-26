Akşam Postası / 26 Temmuz 2016

1. ‘Pastör krizi’: Türkiye’ye bir tehdit de Trump’tan

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ardından ABD Başkanı Donald Trump da ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Pastör Brunson’la ilgili karar avukatı dahi şaşırtmış: Trump ‘kritik rol’ oynadı

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2. Muharrem İnce, genel merkeze ilk kez çıkıştı: Koltuğa yapışanlar her yolu deniyor

CHP’de adı lider adayı olarak geçen Muharrem İnce olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarının başlamasından sonra ilk kez genel merkezi hedef alarak, “Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor” dedi.

3. Yoksuluz: Türk-İş’e göre yoksulluk sınırı 800 lira yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) hazırladığı rapora göre ‘yoksulluk sınırı’, bu yılın temmuz ayında geçen yıla göre yaklaşık 800 lira yükselerek 5 bin 662 liraya çıktı.

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4. Savunma Bakanı Akar: ‘FETÖ’, TSK içinde tam olarak temizlenmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde henüz tamamen temizlenmediğini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

5. Bedelli askerlik tamam

Bedelli askerlik düzenlemesi Melis’te kabul edildi: Yaş 25, ücret 15 bin TL, 21 günlük temel eğitim.

6. Atamaların tam listesi: 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcıların yaz atama kararnamesini sabaha karşı tamamladı.

7. Deniz Naki, Meust Özil’e ‘ırkçılığı’ anlattı: Faşist her yerde faşisttir

Türkiye’de futboldan men edilen eski Amedsporlu Deniz Naki, ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bırakan Mesut Özil’e seslendi: “Seni yerli ve milli görenler beni neden terörist gördüler? Seni Türkiye’de Kürtlere yapılan ırkçılığa karşı da duyarlı olmaya davet ediyorum.”

8. DGM’nin 17 yıl önce yasakladığı ‘Kürdistan Tarihi’ kitabı yine yasaklandı

Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği, ‘Kürdistan Tarihi’ adlı kitabı yasakladı. Kitap, 17 yıl önce de Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yasaklanmıştı.

9. AYM’ye 191 bini aşkın bireysel başvuru: Dörtte üçü ‘adil yargılanma hakkı ihlali’

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 191 bin 371’e ulaştı. Başvuruların 176 bin 951’i ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ gerekçesiyle yapıldı.

10. ‘Kumpas mağduru’ydu: Emniyet’in başına Celal Uzunkaya getirildi

Selami Altınok’un AKP’den milletvekili seçilmesi sonrası boşalan ’emniyet genel müdürlüğü’ görevine Celal Uzunkaya atandı.

11. Ceza gelmişti: HDP’li Ahmet Şık Meclis içtüzüğünü AİHM’e taşıyor

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iç tüzüğe aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında verilen Meclis’teki iki oturumdan men ve maaş kesintisi cezasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacak.

12. Gazetelerin toplam tirajı beş yılda yüzde 32 düştü

Gazete ve dergilerin tirajı geçen yıl 2016’ya göre yüzde 2.6 azaldı. Gazete tirajları beş yılda yüzde 32 düştü.

13. Sunucu ‘Başkan geliyor çorabını çek’ deyince Gülşen sahnede köpürdü

Şarkıcı Gülşen, Ordu’da verdiği konserde “Çorabını çek” diyen sunucuyu tersledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a da “Sizin sunucunuz bana ‘Çorabını çeker misin’ diyemez” dedi.

14. Sahte estetik mağduru oy pusulalarıyla CİMER’e başvurdu: Size oy verdim

Sahte bir doktora dudak silikonu yaptırdıktan sonra mağdur olarak basının gündemine gelen Güllü Sel, kendisine destek olunması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye oy verdiği pusulaların fotoğrafıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

15. Adidas, taraftarlar için yerleştirmiş: Putin’in Trump’a verdiği futbol topundan çip çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği futbol topundan ‘çip’ çıktı. Ancak bu çipin, üretici firma Adidas tarafından, taraftarların futbol videosu izlemesi için yerleştirildiği belirtildi.